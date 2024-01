Мачът на Григор с Надал пропадна: Рафа отпадна след кошмарен обрат (ВИДЕО)

Испанецът, който се завърна към тениса след почти едногодишно отсъствие заради контузия, не успя да надвие Томпсън, въпреки че имаше три мачбола. Първият от тях дойде при 5-4 във втория сет, но австралиецът оцеля, за да изравни геймовете.

След това в тайбрека на втората част Рафа поведе с 6-4 точки, имайки и два сервиса. Испанецът обаче се пропука на началния си удар и позволи на Томпсън да запише четири последователни точки и да вкара двубоя в решаващ трети сет.

В последната част Томпсън стигна до пробив в четвъртия гейм, който Надал така и не успя да възстанови. Така на полуфиналите съперник на Григор Димитров ще бъде австралийският тенисист, който е под номер 55 в световната ранглиста.

По-рано Григор Димитров победи друг австралиец. Срещата с Томпсън ще бъде в събота по обяд. Победителят от двубоя ще играе на финал срещу Холгер Руне или Роман Сафиулин, които оформят другия полуфинален сблъсък.

