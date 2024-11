Рубльов рухна срещу непоколебимия Зверев на старта на Финалите на ATP

Световният номер 2 в тениса Александър Зверев стартира с победа участието си на Финалите на ATP в Торино, след като победи Андрей Рубльов с 6-4, 6-4 след 73 минути игра. Така германецът се изравни по точки в групата с Каспър Рууд, който по-рано сензационно победи фаворита Карлос Алкарас.

Зверев и Рубльов изиграха равностоен двубой, в който обаче германецът показа по-голяма психика в ключовите моменти. Руснакът се пропука в заключителните етапи на двата сета. В първата част двамата вървяха гейм за гейм до 3-3, като никой не бе взел повече от точка на сервис гейм на съперника.

