Изненада! №3 в света загуби на ATP финалите в Торино (ВИДЕО)

Световният номер 3 Карлос Алкарас допусна поражение с 0:2 сета (1:6; 5:7) от норвежеца Каспер Рууд в двубой от първия кръг в група B на Финалите на АТП в Торино. Испанецът изтърва възможности за пробив в първата част, а във втората позволи да бъде обърнат от 5:2 гейма в своя полза.

Другите двама състезатели в групата са германецът Александър Зверев и руснакът Андрей Рубльов, които по-късно ще премерят сили един срещу друг. Иначе Рууд, който бе считан за аутсайдер, се представи много стабилно и подчини Алкарас за по-малко от час и половина. Така норвежецът постигна първата си победа в пет мача над испанеца.

Третият в ранглистата на ATP имаше две възможности за пробив още в първия гейм на срещата, но ги пропусна. Вместо това първият брейк дойде на сметката на Рууд за 3:1 гейма, а веднага след това скандинавецът отрази още три шанса пред Алкарас за рибрейк. Пропуските явно обезсърчиха испанеца, който не успя да вземе нито един гейм повече до края на първия сет.

