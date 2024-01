Шампионът Григор: Отдавна не съм държал такъв трофей (ВИДЕО)

След победата срещу Руне, Димитров сподели, че отдавна не е държал такъв трофей. Българският тенисист не спести похвалите си и за своя съперник като бе категоричен, че датчанина го чака светло бъдеще. Той също така разкри, че родителите му са изпуснали триумфа срещу Руне, тъй като са бързали за летището.

"It's been a while since I held one of these" 🤣@GrigorDimitrov is back on top! 🏆#BrisbaneTennis pic.twitter.com/tuTeQ1kCFD