Страхотно: Григор стартира 2024 година с титла в Бризбън (ВИДЕО)

Григор взе трудно първия сет

Back. On. Top. 🏆@GrigorDimitrov defeats Holger Rune 7-6(5), 6-4 to win his 9th tour-level title and his second in the Queensland capital. @BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/AXovmixajM — ATP Tour (@atptour) January 7, 2024

Двубоят започна трудно за Григор, след като Холгер Руне стигна до два бейкбола още в първия гейм. Българинът обаче успя да запази хладнокръвие и да спечели подаването си. Последва размяна на геймове и Димитров поведе с 2:1. В четвъртия гейм Гришо бе много близо до пробив, но страхотния сервис на датчанина го спаси и той изравни.

Последва нова размяна на геймове и се стигна до 6:6, което означаваше, че сетът трябва да бъде решен чрез тайбрек. В него Григор бе по-концентрираният от двамата тенисисти и след 7:5 точки успя да затвори частта със 7:6.

Втората част бе доста оспорвана

Вторият сет започна с експресен гейм на нула за Руне. Вторият гейм бе доста оспорван, но първата ни ракета успя да го спечели и да изравни – 1:1. Третият гейм бе изключително дълъг, след като при сервис на Руне се стигна до дюс. Двамата състезатели на корта си разменяха точки, докато най-накрая датчанина показа по-здрави нерви и поведе с 2:1.

Dimi’s Time To Shine 🌟



The moment @GrigorDimitrov become a champion on the @atptour for the first time since 2017! 🏆#BrisbaneTennis pic.twitter.com/gZ9yqwCK5c — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2024

Григор демонстрира страхотен сервис в четвъртия гейм и набързо успя да изравни. Последва поредна размяна на геймове и така се стигна до 3:3. Седмият гейм пък реши крайния изход на двубоя. При сервис на Руне Григор поведе с 40:15 и след един пропуснат брейкбол проби съперника си и поведе с 4:3. След това Димитров взе своето подаване за 5:3.

В деветия гейм, при сервис на Руне, се стигне до нов дълъг дюс, който датчанина в крайна сметка взе за 5:4. Гришо сложи точка на спора в десетия гейм, когато сервира и не остави никакви шансове на съперника си. След гейм на нула българинът завоюва титлата в Бризбън.

Онзи ден пък Григор Димитров получи предложение за брак от своя фенка.