ВАР-ът на Actualno: Провалът на Григор - радост за българина

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Пак ли се провали, Гришо: така озаглавих свой коментар за Григор Димитров преди 6 години, когато българинът се намираше в трудна ситуация в кариерата си. Причината за онзи коментар през януари 2019-а бе грозният хейт, който се изливаше върху Григор от негови сънародници. Всяка загуба на Гришо се определяше от българина за провал - независимо къде, срещу кого и при какви обстоятелства идва поражението. Нищо, че в спорта няма провал - има стъпки към успеха. И не го казвам аз: думите са на един от най-великите играчи в НБА.

През 2019-а, а вероятно и преди това, мнозина отписваха Григор от тениса. Още тогава той бе "приключил". За последните шест години българският тенисист оправда критиците десетки, дори стотици пъти. Още края на 2019 година достигна полуфинал на US Open, след като преди това обърна и отстрани легендарния Роджър Федерер в 5-сетов трилър на 1/4-финалите. А само през 2024-а Гришо игра два 1/4-финала в Големия шлем, спечели титла, игра още три финала, включително на Мастърс ниво, и се завърна в топ 10 на световния елит. Приключил, а?

2024 вероятно бе втората най-успешна година в кариерата на Григор след 2017-а, когато достигна до номер 3 в света. Тя обаче бързо бе забравена от българина покрай отказването му заради контузия в първия кръг на Australian Open 2025. И пак се запя старата песен от 2019-а на нов глас: Гришо е приключил, защо се мъчи, да се отказва от тениса, ползвал контузията за оправдание. Освен подобни негативни коментари по адрес на българина, се видяха дори още по-грозни, злорадстващи - че се е контузил и че не е успял да доиграе мача си в Мелбърн, което по незнайна причина буди смях у някои субекти.

Само малка част от коментарите по адрес на Григор, като умишлено спестявам по-грозни изказвания:

В общи линии българските "експерти" в социалните мрежи убедено вярват, че Григор трябва да прекрати кариерата си - и то час по-скоро. Част от тях може би се притесняват да не би Гришо да постигне още някой голям успех, преди да се е отказал от спорта. От това ще ги заболи, защото завистта е болезнено състояние. Други пък може би наистина вярват, че спортист в топ 10 на световната ранглиста на един от най-конкурентните спортове на планетата е "приключил". И двете състояния граничат с българския манталитет, в който злобата и глупостта открай време са на пиедестал.

На преден план след отказването на Гришо излязоха и "специалистите" по спортен травматизъм - и всички вкупом започнаха да поставят диагнози на българина. Григор Димитров и неговият екип може и да са допуснали грешки в тренировките и възстановяването, които да са довели до това да не се излекува пълноценно от травмата, но е някак смехотворно да му се налива акъл колко да почива, кой да уволнява и кога да се отказва. Ясно е, че българинът разбира от всичко, включително от спортна физиология, но поне да не лекува през Фейсбук, а направо да отиде до Австралия.

Преди 6 години, когато четях за "провалите" на Гришо, ме обземаше гняв. Сега този гняв е заместен само от разочарование. Разочарование, че провалите на Григор Димитров, на Александър Везенков, на Кубрат Пулев са радост за българина. Единият не бил голям тенисист, другият не направил нищо в НБА, третият бил циркаджия на ринга. Сигурно е така. Но пък има ли по-успешен български тенисист от Григор Димитров, по-успешен български баскетболист от Александър Везенков, по-успешен български боксьор от Кубрат Пулев?

А ако "провалите" на български спортисти ни носят радост и поводи да злобеем, то ние наистина сме загубени като народ. "Провали" - в кавички, защото, както споменах и в началото: в спорта няма провал - има стъпки към успеха. И Григор не се страхува да крачи към успехите вече 17 години на най-високо ниво в професионалния тур. Напук и далеч от българската злоба, която ще продължи да прояжда душите на завистниците.

Автор: Стефан Йорданов

