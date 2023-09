"Внезапна смърт" прати Григор Димитров на финал на шоу турнир (ВИДЕО)

Гришо поведе с 2:0 след 15-9 и 14-9 точки в първите две части, всяка от тях с продължителност от 8 минути. След това обаче Шварцман обърна развоя, спечелвайки следващите две 8-минутни части с 2-7 и 22-4. Така дойде и "внезапната смърт", където Гришо спечели с 2-0 точки.

⚡️ @GrigorDimitrov doesn't give up and wins this rally against @dieschwartzman ! #UTSFrankfurtbyBuilderAI pic.twitter.com/FAlMrjfhjb

Първата точка от "внезапната смърт" бе спечелена от Димитров след цели 30 разигравания. Това бе и най-интересното разиграване в мача, което бе истинска наслада за феновете.

Докато Григор се забавляваше на корта във Франкфурт, България загуби ключовия плейоф срещу Казахстан за Купа Дейвис. Припомняме, че Григор отказа участие за националния отбор, тъй като Купа Дейвис е несъвместима с програмата му.

The unbreathable rallye that opened the Sudden Death between @GrigorDimitrov G-Unit and @dieschwartzman El Peque. 30 shots. #uts #utstour #utsfrankfurtbybuilderai Grigor is the first finalist. pic.twitter.com/GLvFDKs9aB