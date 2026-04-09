"Жените на успеха" с д-р Лилия Гюдюлева: Истинската красота е в баланса

Истинската красота е резултат от детайл, баланс и последователност. Но как се изгражда система, която гарантира нейното постигане? И как се печели доверието на хиляди клиенти в подобна елегантна сфера?

Срещнахме се с д-р Лилия Гюдюлева – съосновател и управител на G Point, една от най-разпознаваемите вериги за лазерна епилация у нас. Тя е лекар по дентална медицина и създател на „Естетичен център д-р Гюдюлева“ – пространство, в което медицинската експертиза и естетиката се срещат в цялостен подход към красотата.

Ето какво ни сподели тя в рубриката "Жените на успеха":

Вие сте съдружник и управител в G Point - едно от най-известните имена в света на лазерната епилация. Как всъщност се постига такава разпознаваемост и доверие?

Разпознаваемостта и доверието не се постигат с маркетинг, а със система.

Красотата не е обещание. Тя е система. И ние я създадохме.

В G Point изградихме модел, в който клиентът получава едно и също качество във всяко студио – независимо дали е в София, Пловдив или някой малък град. Това е изключително трудно за постигане в нашия сектор, защото услугата зависи от човешкия фактор.

Затова ние въведохме ясни стандарти, работим със собствено разработен софтуер, който задава правилните параметри за всяка процедура, и обучаваме екипите си по единна методология. Така минимизираме риска от грешки и гарантираме безопасност и резултат.

Клиентите усещат, когато зад една услуга стои реална грижа, а не просто търговия. Именно тази комбинация между технология, контрол и човешко отношение изгради доверието към G Point и ни превърна в най-голямата верига за лазерна епилация на Балканите.

Какво е най-важното, което хората трябва да знаят за лазерната епилация? Как човек най-лесно да се ориентира кое е най-доброто за него в "морето" от процедури и гръмки обещания?

Най-важното, което хората трябва да знаят, е че лазерната епилация не е просто процедура, а процес, който изисква правилен подход.

В момента пазарът е изключително шумен – навсякъде виждаме обещания за "безболезнено", "завинаги", "най-добро". Истината е, че резултатът не зависи толкова от машината, колкото от това как се работи с нея.

Три неща са ключови:

Първо – правилните параметри. Всеки човек има различен фототип, различен косъм и различна реакция на кожата. Универсален подход не съществува.

Второ – технологията. Не всяка апаратура дава еднакъв резултат, особено при различни типове кожа и косъм.

И трето – протоколът. Това е най-подценяваният фактор. Дори най-добрата технология не дава резултат без ясно структуриран процес, който минимизира субективността и гарантира последователност в изпълнението.

Най-лесният начин човек да се ориентира е да не се води по обещания, а по система – дали има стандарти, дали има проследяване на резултатите, дали има реален контрол върху качеството.

Защото в крайна сметка лазерната епилация не е въпрос на едно посещение, а на последователност и правилно проведен процес.

Как избирате апаратите за епилация в G Point?

Когато избираме апаратура в G Point, процесът започва от най-важното – доказана ефективност и регулация.

Работим само със световно утвърдени брандове, преминали клинични изпитвания и с ясно доказани резултати във времето. За нас това е базов критерий, а не допълнително предимство.

Още в самото начало взехме стратегическо решение да не работим с масово разпространената нискобюджетна апаратура, която навлезе агресивно на пазара. Причината е проста – тя не дава предвидим и устойчив резултат, а това е в основата на нашия модел.

След това идват останалите фактори – безопасност, възможност за работа при различни фототипове и най-вече интеграция в нашата система от протоколи, софтуер и обучение.

За нас апаратурата не е просто инструмент, а част от цялостен процес, който трябва да гарантира консистентен резултат във всяка една локация.

G Point се разширява непрекъснато - в момента веригата се гордее със своите 130 студиа в цяла България. Как се постига толкова мащабен растеж?

Мащабният растеж не е резултат от амбиция, а от структура.

Много бизнеси могат да отворят 10, 20 или дори 50 обекта. Истинското предизвикателство е да запазиш качеството във всеки един от тях.

В G Point ние изградихме система, която позволява растеж без компромис. Работим по ясни стандарти, имаме вътрешна методология на работа и постоянен контрол върху процесите във всяко студио. Обучението на екипите е непрекъснат процес, а не еднократен старт.

Въведохме и технологични решения, които ни дават проследимост – знаем как се работи, какви параметри се използват и какви резултати се постигат. Това ни позволява да управляваме качеството в мащаб.

Но най-важното е, че не растем на всяка цена. Растем там, където можем да гарантираме стандарт.

И именно това ни позволи да изградим не просто мрежа от студиа, а бранд, на който хората се доверяват.

"Растежът има смисъл само тогава, когато качеството расте заедно с него."

Вие сте лекар по дентална медицина. Как тази професия ви отведе до света на естетиката и красотата?

Денталната медицина ме научи на нещо много важно – че красотата е въпрос на детайл и баланс.

Работата с лице, пропорции и симетрия изисква изключителна прецизност и отговорност. Там няма място за компромиси – всяко решение има значение.

С времето осъзнах, че естетиката е естествено продължение на тази философия. Не става въпрос просто за външен вид, а за това как човек се възприема и как се чувства.

Още тогава вярвах, че всяка жена е естествено красива и има нужда да вижда това в себе си .

Преходът към естетиката не беше рязък, а напълно логичен – просто разширих фокуса от детайла към цялостното излъчване.

Днес продължавам да работя по същия принцип – естествен резултат, баланс и уважение към индивидуалността на всеки човек.

Вие сте основател и на "Естетичен център д-р Гюдюлева". Как се роди идеята за това пространство и кое го отличава най-силно?

Идеята се роди от една много ясна нужда, която виждах ежедневно – липсата на цялостен подход. Вече 16 години това е моето вярване как е правилно да се случват нещата.

В повечето места клиентът получава отделни процедури, но не и стратегия. А истинският резултат идва, когато се мисли в перспектива – какво е необходимо на този човек не днес, а след месеци и години.

Затова създадох "Естетичен център д-р Гюдюлева" като пространство, в което под един покрив събираме различни специалисти и изграждаме индивидуален план за всеки клиент.

Това, което ни отличава, е именно този цялостен подход – не работим на парче, а създаваме концепция.

Комбинираме технологии, медицинска експертиза и естетика, но най-важното е, че винаги поставяме клиента в центъра на решението.

За мен това място не е просто клиника, а среда, в която човек може да се почувства разбран, обгрижен и уверен . Това е нашата "лаборатория" в която всяка идея може да се изпробва и оцени.

Кои са навиците, даващи ви добра основа през деня - малките тайни, които ви правят уверени?

Денят ми започва рано и винаги със структура – обичам да имам яснота какво предстои и какви са приоритетите ми, графика ми винаги е подреден и ясен. Това ми дава спокойствие и контрол още от самото начало.

Държа много на постоянството – независимо дали става дума за работа, време с децата, грижа за себе си или взимане на решения. Малките действия, които повтаряме всеки ден, всъщност изграждат големите резултати.

Също така вярвам, че една жена трябва да отделя време за себе си, без чувство за вина. Това не е лукс, а необходимост – когато се чувстваш добре със себе си, това се отразява на всичко останало.

И може би най-важното – дисциплината. Тя е това, което остава, когато мотивацията изчезне.

Какво вдъхва самочувствие на българската жена и какво най-често търси тя?

Българската жена се променя – и това е много хубаво. Преди тя търсеше промяна. Днес търси подобрение. И това е огромно израстване във възприемането за красивото.

Все по-често жените не искат да изглеждат различно, а по-добре – по-свежи, по-уверени, по-балансирани. Търсят естествен резултат, който не се набива на очи, а се усеща.

Самочувствието идва именно от това – когато се разпознаваш в огледалото, но в най-добрата версия на себе си.

Разбира се, има и друг важен момент – информираността. Жените днес са много по-взискателни, задават въпроси, търсят качество и сигурност. Това издига цялата индустрия на по-високо ниво.

А това, което винаги съм вярвала, е че всяка жена има естествена красота и нужда да я вижда и усеща в себе си. Нашата роля е не да променяме, а да подчертаваме и съхраняваме тази красота.

Три качества, които търсите в хората, с които работите в екип?

Първото е отговорност.

В нашата работа няма място за компромиси – работим с хора и резултатите имат значение. Затова търся хора, на които може да се разчита.

Второто е желание за развитие.

Естетиката е динамична сфера и ако човек не се развива, той изостава. За мен е важно хората в екипа да искат да учат и да стават по-добри. Да се трансформират бързо и с желание , ми е от изключително голямо значение.

И третото – отношението към клиента.

Това е нещо, което не може да се научи напълно. Можеш да научиш техника, но не можеш да научиш грижа. А клиентите усещат разликата. Умения се изграждат, а отношението е избор.

Как вие определяте думата "успех"? Но и какво поставяте над него?

За мен успехът е резултат. Резултат от последователност, правилни решения и много работа във времето. Не вярвам в бързия и случаен успех – вярвам в устойчивия, този, който се изгражда стъпка по стъпка и остава.

Но има нещо, което стои над него – и това е смисълът. Ако това, което правиш, няма реална стойност за хората, успехът е временен. В нашата работа това се усеща много ясно, когато помогнеш на един човек да се почувства по-уверен и добре в кожата си, това има истинско значение.

С времето осъзнах, че не е важно само колко растеш, а как растеш – дали запазваш стандарта, дали запазваш отношението и дали оставаш верен на принципите си.

За мен успехът е важен, но още по-важно е да има стойност зад него.

Истинският успех не е в това колко си постигнал, а в стойността на това, което оставяш след себе си.

Как виждате бъдещето на естетичната грижа и лазерната епилация в България?

Бъдещето на естетичната грижа е в посока по-голяма осъзнатост и по-високи стандарти.

Клиентите вече не търсят просто услуга, а сигурност, предвидим резултат и професионализъм. Това ще раздели пазара – ще останат брандовете, които могат да гарантират качество, и тези, които просто следват тенденции.

В естетиката ясно се вижда и още една промяна – връщането към естествената визия. Всичко, което изглежда прекалено или изкуствено, постепенно остава в миналото. На преден план излиза интелигентният подход – деликатни, балансирани и дългосрочни решения.

Лазерната епилация ще продължи да бъде основна услуга, но ще се развива като част от по-широка концепция за грижа за кожата – не просто премахване на косми, а поддържане на здрава и красива кожа.

Технологиите също ще имат все по-голяма роля – персонализация, проследяване на резултати и по-добър контрол върху процесите.

И в крайна сметка, ще печелят тези, които имат система, а не просто услуга.

"Бъдещето принадлежи на брандовете, които създават механизъм да превърнат качеството в стандарт, а не в обещание."