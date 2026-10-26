Другарю Радев, как върви обречената кампания на тези с ограничената политическа легитимност?

"Важно е да гласуваме, за да затворим веднъж завинаги срамният период на сглобките. Да не даваме никакъв шанс на партиите от статуквото да спъват тази нова динамика. Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце, затова ние от "Прогресивна България" ще гласуваме за госпожа Илияна Йотова и Кирил Вълчев, за мир и сигурност". Думи на премиера Румен Радев от 22 октомври – но това не е всичко, доста забавно звучат и зловещо пророчески звучат други негови думи:

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В началото на т.нар. кампания за изборите за президент разликата в полза на Йотова и Вълчев почти удряше дори 20%. Само че нещата нещо взеха да се обръщат – като кораб в икономическата зона на България в Черно море след удар с дронове. И сега, на 1 ноември, е доста неясно българският избирател кого ще помилва и кой ще си остане зад политическите решетки. В България политическите Ескобаровци са доста, обаче има моменти, в които политическия изглед наред с прическата уж за пред хората на някой кандидат за слава действа като червено на бик и избирателите понякога се превръщат в тореадор. Специално за президентските избори – който още помни, да си спомни, а който не знае, да научи: Георги Първанов срещу Петър Стоянов, какво се очакваше и какво стана. Сега има всички предпоставки червеното да посинее.

Но най-страшното е, че избирателната активност е потресаващо ниска. И това вече е проблем, който поставя под въпрос смисълът от това да имаме изобщо държава. След като не искаме да участваме в управлението ѝ, тогава какво се пеним дали са ни колонизирали американците, Брюксел или Москва?

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Автор: Ивайло Ачев