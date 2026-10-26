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Под 3% разлика - финалната права на първия тур на президентските избори е инфарктна

26 октомври 2026, 5:48 часа 1089 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Под 3% разлика - финалната права на първия тур на президентските избори е инфарктна

Разликата между кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев и между Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори продължава да се свива. При 84,57% преброени протоколи, Йотова и Вълчев събират 34,62% от вота (446 269 гласа) т.е. спад с 0,14% спрямо предишната "контрола", докато Гюров и Кандев са с 31,91% (411 413 гласа) или 0,48% ръст спрямо предишната "контрола" - ОЩЕ: По-тежки числа за Йотова след почти 3/4 преброени гласове

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е вече под 3% - 2,71 на сто, при около 5,2 процентни пункта в началото на броенето. Всичко това потвърждава тенденцията, че на балотажа ще е много оспорвано и са възможни всякакви резултати. Но избирателната активност е потресаващо ниска - 15,95% към 16:00 часа на 25 октомври - ОЩЕ: ЦИК пусна първи официални резултати от президентските избори

Костадинов е трети, над 4% не подкрепят никого 

На трето място се нарежда кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" - Костадин Костадинов и Петър Волгин, с 12,66% от гласовете (163 187) или 0,13% спад.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 4,41% от гласувалите (56 905 гласа). Кандидатите на МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манoв, получават 4,54% (58 581 гласа), а двойката на "Величие" - Ивелин Михайлов и Любяна Матеева - 3,85% (49 747 гласа).

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Иван Христанов и Стоянка Черкeзова събират 2,41% от гласовете (31 129 гласа). Още: Асен Василев: Не очаквах такъв огромен срив във вота на ПБ

Почти никаква разлика преди балотажа 

В изборния ден екзитполовете на социологическите агенции поставиха Йотова на първо място, но отчетоха малка разлика спрямо Гюров. При паралелното преброяване на 100% от данните "Мяра" отчете 35% за Йотова и 31,9% за Гюров, докато "Алфа рисърч" даде 34,6% на Йотова и 32,7% на Гюров.

Преди вота проучванията сочеха по-голяма преднина за Йотова, но резултатите в изборния ден показаха по-близка надпревара. Според първите официални данни на ЦИК двамата кандидати запазват първите две позиции. Още: "Избор между две посоки за България": Гюров предизвика Йотова на дебат и каза ще търси ли подкрепа от Борисов и Пеевски

Ясно е, че Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември.

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Илияна Йотова Кирил Вълчев Андрей Гюров президентски избори 2026 Георги Кандев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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