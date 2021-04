Египет конфискува контейнеровоза, блокирал Суецкия канал

MV "Ever Given е иззет поради неплащане на 900 милиона долара", заяви шефът на Суецкия канал Осама Рабие, цитиран от вестник „Ал Ахрам”.Корабът, който е японска собственост, но е експлоатиран от Тайван и плава под флага на Панама, се заклещи по диагонал в тясната, но решаваща за световната търговска артерия при пясъчна буря на 23 март. В резултат на което в продължение на шест дена бяха полагани гигантски усилия на египетския персонал и международни специалисти по спасяване, за да го изместят. Компанията Lloyd's List пресметна, че блокирането е задържало всеки ден товари за по около 9,6 милиарда долара между Азия и Европа. Каналът е жизнено важен за Египет, който губи между 12 и 15 милиона долара приходи за всеки ден, когато водният път е бил затворен, според властта на канала. Стойността на обезщетението от 900 милиона долара е изчислена въз основа на "загубите, понесени от заседналия кораб, както и разходите за флотация и поддръжка, съгласно съдебно решение, постановено от Икономическия съд в Исмаилия", добави Рабие. Той не цитира изрично японските собственици Shoei Kisen Kaisha, но друг източник в институцията, управляваща канала, заяви пред Франс прес във вторник, че преговорите за щети между тази компания, застрахователните компании и властите на канала продължават. В своята съдебна декларация управляващата канала институция се позова на членове 59 и 60 от морското търговско законодателство на Египет, които предвиждат, че корабът ще остане конфискуван, докато сумата не бъде изплатена изцяло, пише в „Ал Ахрам”. MV Ever Give е преместен безпрепятствено и закотвен в Горчивото езеро, след като е освободен на 29 март, а в началото на април беше разчистена „навалицата” от общо 420 кораба на северния и южния вход на канала.Суецкият канал е спечелил малко над 5,7 милиарда долара през 2019/20 фискална година, сочат официалните данни.