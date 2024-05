Мъж, отвлечен преди 26 години, е бил само на 100 метра от дома си: Ето защо не потърсил помощ

Омар Бин Омран е бил спасен от къщата на похитителя си, след като е изчезнал на път за училище през 1998 г. Омар, сега на 45 години, е бил държан в мазе в кошара за овце. 61-годишният мъж, който отвлича Омар, е задържан. Той е обвинен и в убийството на кучето му.

Видео в социалните мрежи показва момента, в който Омар е спасен от силите за сигурност в неделя (12.05). Клипът показва Омар с дълга брада, треперещ, докато му помагат да излезе от мазето.

