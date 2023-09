Почина световноизвестен рапър (СНИМКА)

Това става ясно от изявление, споделено на страницата на изпълнителя в Instagram. MohBad - с истинско име Илериолува Оладимеджи Алоба - е починал във вторник.

В съобщението се отбелязва, че певецът „най-накрая е в мир“, като семейството моли за уединение в този труден момент.

Още: Отиде си дизайнерът Марк Боан

Изявлението гласи: „С голяма тъга потвърждаваме смъртта на Илериолува Оладимеджи Алоба – MohBad днес, 12 септември 2023 г."

Afrobeats singer MohBad dies aged 27: Artist's death confirmed in a statement stating he is 'finally at peace' https://t.co/6XMEMUJK1d