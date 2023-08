16 души бяха ранени при експлозия на лодка в Мисури (СНИМКА)

Експлозията е била предизвикана от искра и газови изпарения, които са се „натрупали в областта на двигателя“. Случаят е от петък и се разследва.

Единадесет души, включително 6-годишно момиче, са получили медицинска помощ на място и са освободени, докато други петима са били откарани в болница. ОЩЕ: Взрив в полска енория - жена загина, а друга е в неизвестност (СНИМКИ)

Езерото Озаркс, популярно място за лятна ваканция в Средния запад, може да се похвали с повече от 1100 мили брегова линия.

