Двама загинали при нов руски обстрел срещу Харков (ВИДЕО)

Двама души бяха убити при руска атака с дрон в източната украинска Харковска област, съобщава полицията. Това се случи на фона на посещение на украинския президент Володимир Зеленски в участък от фронтовата линия в района, предава ДПА. Мъжът и жената са пътували със скутер, когато са били ударени с дрон в близост до руската граница във Вовчанск, на североизток от административния център на областта Харков, съобщи местната полиция в „Телеграм“.

Това се случи, след като президентът обяви в „Телеграм“, че е посетил фронтовата линия, като е благодарил на разположените там войници за усилията им в защитата срещу пълномащабната руска инвазия.

Today, in Kharkiv and the region, with our people of great strength. We are all fighting for one thing—independence for Ukraine, a battle still to be won together by all Ukrainians. I am absolutely confident that weʼll do it—Ukraine will always be independent and strong. pic.twitter.com/Xy97WdTJkU