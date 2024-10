"Дисниленд" е под вода - снимки на "наводнението" се оказаха фалшиви

Генерирани от изкуствен интелект (ИИ, AI) снимки на наводнение в Disneyland (Дисниленд) предизвикаха вълна в социалните мрежи - защото много хора със сигурност са си помислили, че снимките са истински.

Тематичният парк се намира в Тампа, Флорида, а снимките на наводнението в него заради урагана "Милтън" станаха хит. Само че те са създадени от ИИ - защото ако беше вярно, че паркът е така наводнен, тогава Тампа щеше да е изцяло унищожен от водата. Причината - паркът се намира на сравнително високо спрямо града.

AFP посочва заблудата, като цитира на първо място публикация на Антон Геращенко - бивш зам.-вътрешен министър на Украйна. Но много постове цитират руската държавна информационна агенция РИА Новости като източник, която ги сподели в своя официален канал в Телеграм, събирайки стотици хиляди гледания, посочва AFP. РИА Новости е забранена за излъчване в ЕС.

Още: Дисниленд Париж постави Рекорд на Гинес с феноменално шоу с дронове (ВИДЕО)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

Photos of a flooded Disneyland in Florida turned out to be fake



The photos had been circulated the day before by Russian propagandists.



"Generated by AI, and quite badly. If Disney World was flooded that badly, it would mean that [the city of] Tampa was completely destroyed by… pic.twitter.com/NUXF8WqNQT