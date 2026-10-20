Флорида издаде заповед за арест на Раул Кастро

Американският щат Флорида издаде заповед за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро във връзка със свалянето от кубинските Военновъздушни сили на малък самолет, собственост на организация на кубинци в изгнание през 1996 г. "Това, което се случи, не беше инцидент. То беше убийство", каза главният прокурор на Флорида Джеймс Ътмайър, след като обяви обвиненията и щатската заповед за арест.

ОЩЕ: Китай твърдо застана зад приятелска Куба и срещу САЩ

При свалянето на самолета загинаха четирима души, трима от които бяха американски граждани. Машината беше собственост на неправителствената организация "Братя на помощ", базирана в Маями.

През май правителството на САЩ повдигна обвинения срещу 95-годишния Кастро. "Тук, в щата Флорида, можем да внесем наши собствени обвинения", заяви Ътмайър на пресконференция. "Жителите на Маями чакат твърде дълго за справедливост", добави той.

По-малкият брат на революционния лидер Фидел Кастро (1926-2016 г.) беше министър на отбраната в социалистическата карибска държава, когато самолетът беше атакуван.

Хавана заяви, че машината е навлязла в кубинското въздушно пространство. Международната организация за гражданско въздухоплаване прие заключение, че самолетът се е намирал над международни води, когато е бил свален.

ОЩЕ: Кубинският лидер Раул Кастро под прицела на американското правосъдие

Отношенията между САЩ и Куба от години са обтегнати. Ситуацията се влоши при президента Доналд Тръмп заради наложените санкции и петролно ембарго, припомня БТА.

Раул Кастро бе министър на отбраната в продължение на 50 години, а след това бе лидер на страната от 2006 до 2018 г. В момента публичните му появи са редки.