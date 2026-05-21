Китай твърдо застана зад приятелска Куба и срещу САЩ

Китай призова САЩ да престанат да използват „принуда“ и „заплахи“ срещу Куба, след като Вашингтон повдигна обвинение срещу бившия лидер на комунистическата островна държава Раул Кастро за убийство. Американски съд обвини 94-годишния бивш президент в заговор за убийство на американски граждани във връзка със свалянето на два самолета през 1996 г. – инцидент, при който загинаха четирима души и който подхрани дипломатическото напрежение между Щатите и карибския остров.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно се е опитвал да окаже натиск върху Куба и открито е обсъждал свалянето на комунистическия режим в страната.

Китай "твърдо подкрепя" Куба

Пекин не остана безразличен. На 21 май говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун заяви, че САЩ трябва да „спрат да заплашват със сила при всяка възможност“ и че Китай „твърдо подкрепя Куба“, която е съюзник.

Външният министър на Китай Уан И - чрез говорителя си - заяви, че Пекин се противопоставя на „всякакви опити на външни сили да оказват натиск върху Куба под какъвто и да е претекст“.

„Съединените щати трябва да престанат да използват санкциите и съдебния апарат като инструменти за принуда срещу Куба и да се въздържат от заплахи с употреба на сила при всяка възможност. Китай решително подкрепя Куба в защитата на нейния национален суверенитет и достойнство и се противопоставя на външна намеса", гласи още изявлението, цитирано от BBC.

Китай се сближи с Куба след посещението на президента Си Дзинпин на острова през 2014 г. Четири години по-късно Куба се присъедини към китайската инициатива „Един пояс, един път“, която финансира няколко стратегически инфраструктурни проекта на острова. Тази мащабна кампания е най-големият инструмент за "меката сила" на Пекин в световен мащаб.

Свалените самолети

На 20 май Кастро беше обвинен заедно с още петима души за участие в свалянето на два самолета, пътуващи между Куба и Флорида преди три десетилетия, и беше подведен под отговорност за престъпления, за които се предвиждат наказания от доживотен затвор до смърт.

Самолетите, които бяха управлявани от кубинско-американската дисидентска група „Братя за спасение“, превозваха трима американски граждани, когато бяха свалени, като всички те загинаха.

По това време Кастро, който се оттегли от поста президент през 2018 г., беше главнокомандващ на въоръжените сили на страната.

Инцидентът предизвика възмущение сред кубинските емигранти, живеещи в САЩ, и отдавна е източник на спорове между Вашингтон и Хавана.

Хавана определи обвиненията като "политически ход"

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел определи обвиненията като „политически ход, лишен от каквато и да е правна основа“.

Това се случва, докато Белият дом продължава да засилва натиска върху Куба. САЩ наложиха нови санкции на страната и блокада върху доставките на петрол за острова, което доведе до прекъсвания на тока и недостиг на храна.

По-рано този месец Тръмп подписа изпълнителна заповед за налагане на санкции срещу длъжностни лица в енергийния, отбранителния, финансовия сектор и сектора на сигурността на Куба, както и срещу лица, за които САЩ твърдят, че са извършили нарушения на правата на човека или са откраднали държавни активи.

Откакто през януари тази годна беше заловен бившият президент на Венецуела Николас Мадуро, за да бъде съден в САЩ по обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици, Тръмп открито изразява мнението, че Куба е „готова да падне“.