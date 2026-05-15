Кубинският лидер Раул Кастро под прицела на американското правосъдие

САЩ планират да повдигнат обвинение срещу кубинския лидер Раул Кастро, заяви служител на министерството на правосъдието на САЩ, предаде Ройтерс. Тъй като времето на потенциалното обвинение ще трябва да бъде одобрено от голямо жури, засега не е ясно кога ще стане това.

Очаква се потенциалното обвинение срещу 94-годишния бивш президент на Куба и брат на Фидел Кастро да се фокусира върху свалянето на самолети, каза служителят.

ОЩЕ: Оперираха Раул Кастро от херния

Разглежданото по делото е свързано със смъртоносното сваляне на самолети от Куба през 1996 г., управлявани от хуманитарната група "Братя на помощ". Тогава кубинските ПВО свалят два американски самолета, които с хуманитарна мисия търсят кубински бежанци в морето. Загиват четиримата пилоти, които са американски граждани от кубински произход.

Инцидентът е част от дългогодишното напрежение между двете държави, при което кубинските власти възприемат действията на организацията "Братя на спасението“ като провокация.

Раул Кастро официално се оттегли като лидер на Кубинската комунистическа партия през 2021 г., но все още е смятан за една от най-влиятелните фигури в страната.