Хенри Кисинджър празнува стотния си юбилей: С какво остава в историята?

Кисинджър е единственият служител в историята на САЩ, който е бил едновременно държавен секретар и президентски съветник по националната сигурност. Смятан е за патриарх на американската дипломация, ръководен от прагматизма си по въпросите на външната политика. През 70-те години на ХХ век играе ключова роля във формирането на политиката на Вашингтон по широк кръг въпроси.

Кисинджър призовава за деескалация на напрежението в отношенията между САЩ и Съветския съюз. Спомага и за полагането на основите на установяването на дипломатическите отношения на Вашингтон с Пекин през 1979 г. Освен това води преговори за прекратяване на войната във Виетнам и за подготовката на Парижкото мирно споразумение. В резултат на това Хенри Кисинджър е удостоен с Нобелова награда за мир през 1973 г. заедно с виетнамския дипломат и държавник Ле Дук Тхо. Секретарят обаче не идва на церемонията по награждаването.

Кисинджър е известен и с активните си усилия за разрешаване на арабско-израелския конфликт.

