"Конгресът да разследва помощта, която Тръмп оказва на Путин": Бивш защитник на президента с призив срещу него

Бившият федерален прокурор Андрю Маккарти, който преди това защитаваше Доналд Тръмп срещу обвиненията за връзки с Кремъл, призова Конгреса да разследва действията на президента, които може да са били изгодни за Москва. В статия за National Review той посочи облекчаването на санкциите срещу Русия, икономическите отстъпки и ограниченията върху сателитната система Starshield, използвана от украинските сили.

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Според Маккарти загубата на връзката може да е оставила украинските войници беззащитни срещу руско нападение, предприето в момент, благоприятен за Москва. Маккарти смята, че обстоятелствата около инцидента предизвикват сериозни подозрения. Дори ако причината е била технически дефект, е необходимо да се установи точно какво се е случило, тъй като резултатът има последствия за сигурността на Съединените щати и техните съюзници. Авторът също припомни, че Тръмп многократно е изразявал възхищение към Путин и е обвинявал Украйна.

Ето какво още пише Маккарти:

От началото на втория мандат на Тръмп е мъчително да се гледа как американският президент обвинява жертвата, нашия съюзник Украйна, за агресивната война на Путин. Това не са Рейгън и Полша. Докато Украйна се бори за оцеляването си срещу евентуалния хегемон на Москва, днешният президент на Съединените щати я принуждава да се откаже от територия, която Путин не е успял да превземе на бойното поле след четири години варварство.

Въпреки множеството военни престъпления, чрез които руският диктатор продължава да бомбардира гражданска инфраструктура, изчислявайки, че перспективата украинците да замръзнат през суровата зима ще накара президента Володимир Зеленски да признае поражението си, Украйна твърдо се съпротивлява, въпреки крещящия дефицит на човешки ресурси и работна сила. Нейната удивителна военна изобретателност разкъса силите на Путин, оставяйки зашеметяващите 1,5 милиона руски жертви, включително половин милион убити в бой. Иновативната война с дронове на Киев спря Путин на фронтовата линия, обезсили Черноморския флот на Русия и сега значително деградира прехвалените му платформи за производство на енергия.

Русия е стълб на антиамериканска ос, водена от Китай, към която се присъединяват Иран и Северна Корея – триото, осигуряващо на Путин икономическия гръб, материалите и човешката сила, от които той отчаяно се нуждае. През 2022 г. Путин и китайският лидер Си Дзинпин издадоха съвместно изявление за сътрудничество, в което директно отправиха предизвикателство към Съединените щати и НАТО. Руският режим активно съдейства на военните операции на Иран срещу Съединените щати, предоставяйки разузнавателна информация за целенасочени атаки срещу американски персонал, както и оръжия с дронове (които Иран първоначално е проектирал, но Русия може да произвежда в голям мащаб). Тоест: Докато Тръмп прегръща Путин, Путин помага и подстрекава режима на „Смърт за Америка“.

Освен това, Кремъл активно провокира нашите съюзници от НАТО с това, което Институтът за изследване на войната описва като „координирана серия от кинетични кампании“, включително нахлувания с дронове. А само преди месец Министерството на правосъдието обяви наказателни обвинения срещу посочени членове на разузнавателните служби на Путин за заговор за финансиране на тероризъм и извършване на убийства в нашата страна.

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Следователно американците би трябвало да са доволни от военните усилия на Украйна. Повечето от тези, които обръщат внимание, вероятно са. Тръмп твърди, че иска мир, но дребният му шрифт последователно изписва условията на Русия. Независимо от личния интерес на президента, жизненоважният американски интерес произтича от това, че Русия е враг на Америка, съвсем отделно от това, че е враг на Украйна. Съзнавайки всички наши отбранителни задължения, ние трябва енергично да подкрепяме военните усилия на Украйна, докато Украйна е готова да се бие. За това, което е относително изгодна сделка – около 127 милиарда долара пряка помощ за четири години (твърдението на Тръмп, че САЩ са предоставили 350 милиарда долара, е абсурдно) – Украйна изчерпва въоръжените сили и намалява военната машина на нашия непоправим геополитически противник. Вместо това, президентът Тръмп застана на страната на тоталитарния агресор, а не на съюзническата европейска демокрация, върху която той се възползва.

Тази седмица, в безумни публични изявления, президентът отново обвини Украйна за войната и неоснователно обиди Зеленски, в рязък контраст с неприкритото възхищение на Тръмп към Путин. Пратениците на Тръмп подновиха натиска си върху Киев да уреди конфликта, като предаде украинска територия, и заплашиха, че администрацията ще задържи ключова разузнавателна информация, от която Украйна се нуждае за самозащита срещу руски въздушни атаки, освен ако Киев не спре атаките си срещу руски петролни рафинерии.

Едновременно с това, както подробно описах по-рано тази седмица, президентът обяви осъдителната си сделка за дизел с Путин – шокирайки Киев, като обяви, че без отстъпки от страна на Путин по отношение на Украйна, администрацията на Тръмп ще отмени санкциите срещу Русия, вероятно в нарушение на федералния закон, в замяна на сравнително незначително количество руско дизелово гориво, което би имало незначително влияние върху скъпоструващите цени на дизела – скочили поради решението на Тръмп да започне война с Иран, а не, както той твърди, поради решението на Украйна да продължи да се бори за оцеляването си. И дори това незначително въздействие върху цените зависи от способността на Русия да доставя, което е меко казано съмнително. Нахлуването на Путин и отговорните атаки на Украйна намалиха дотолкова руския експортен капацитет, че тя трябваше да внася дизел от Южна Корея през лятото, припомня Маккарти.

Впоследствие, в демонстрация на цинизъм, впечатляваща дори по стандартите на Тръмп, президентът се опита да предизвика капитулация на Украйна, като постанови, че страните са се споразумели за „енергийно прекратяване на огъня“, когато това не беше така.

Това споразумение не само не съществуваше; то беше очевидно манипулирано срещу Украйна. В продължение на три дни Зеленски се вслуша в предупреждението на Тръмп да прекрати атаките срещу руски рафинерии, но Русия продължи да бомбардира украинската електрическа мрежа и друга енергийна инфраструктура. Когато Зеленски се оплака от нападението, администрацията на Тръмп възрази, че „енергийното прекратяване на огъня“ се отнася само за петролни рафинерии. Както служителите на Тръмп знаеха, Украйна няма действащи петролни рафинерии, като Русия бомбардира последната преди четири години; за разлика от това, Русия има десетки рафинерии. Тоест, „енергийното прекратяване на огъня“ беше коварно замислено, за да попречи на Украйна да нанесе удари, които най-много възпират руската агресия, но същевременно позволяват на Путин да продължи да унищожава енергийната инфраструктура, от която украинците се нуждаят, за да преживеят предстоящия студен сезон.

„Последната капка“

Сега имаме това, което Конгресът – републиканците и демократите, заедно – би трябвало да считат за последната капка. Starlink е сателитната комуникационна система, предоставяна от SpaceX, собственост на приятеля на Тръмп Илон Мъск, невъздържан критик на Зеленски. SpaceX разработва и Starshield, военно приложение на технологията Starlink.

SpaceX предоставя Starshield на Министерството на отбраната на САЩ. Пентагонът, от своя страна, предоставя Starshield на Украйна по договор, който е до 2027 г. Повечето публикации сочат, че САЩ плащат за Starshield; но, позовавайки се на неназован източник в Киев, журналистът Алекс Рауфоглу съобщава, че всъщност нашият съюзник в НАТО Германия плаща. Starshield има подобрени възможности за наблюдение и комуникация, които са от съществено значение за способността на Украйна да отблъсква или поне да минимизира касапницата от руски въздушни атаки.

Тази седмица Украйна с ужас научи, без предупреждение, че Starshield е бил ограничен. Точно в момента, в който Тръмп предупреждаваше Зеленски да не атакува руски рафинерии, настройките на Starshield бяха променени по някакъв начин, така че системата не можеше да проследява обекти, движещи се със скорост над около 100 мили в час – крайно недостатъчно за откриване на руски въздушни атаки.

По стечение на обстоятелствата, докато системата беше компрометирана, силите на Путин извършиха едни от най-интензивните въздушни атаки срещу украинска територия от началото на войната, изстреляйки 39 балистични ракети и 128 дрона Shahed, главно по районите на Киев и Харков. Най-малко девет цивилни бяха убити, а много други бяха ранени. Зеленски казва, че 26 електроцентрали и четири нефтени и газови съоръжения са били повредени. Повече от 600 000 души останаха без ток, предимно в столицата.

Според Мъск, ограниченията върху Starshield е трябвало да бъдат наложени от Министерството на отбраната „и в крайна сметка от президента“. Правителството, а не SpaceX, притежава и контролира системата. Първоначално след опустошителните руски атаки служители на Тръмп отрекоха, че Белият дом има нещо общо с ограниченията. Самият Мъск обаче, прехвърли топката именно към президента. Ройтерс също съобщи, че заповедта за налагане на ограниченията е дошла от Белия дом. Докладът, озаглавен „paywall“, се основава на двама служители на правителството на САЩ и един служител от западно правителство, нито един от които не е идентифициран.

Конгресът трябва незабавно да проведе изслушвания, изисквайки показания под клетва от Министерството на отбраната и други служители на администрацията относно веригата от събития, довели до ограничения, улеснили подозрително навременната атака на Русия. Дори да спрем да се съмняваме, да игнорираме доклада на Ройтерс и да приемем, че това е някакъв технологичен проблем, би било изключително важно да знаем, че: В крайна сметка това би означавало, че жизненоважни американски интереси по целия свят са уязвими.

Ако вместо това позволим на здравия разум да влезе в уравнението, твърде много мрачни знаци сочат към американска администрация – точно в момента, в който тя се стреми към капитулация на Украйна и заплашва да я остави беззащитна, като отказва разузнавателна информация – която ще предприеме съзнателни действия, излагащи Украйна на интензивна атака, която Русия просто се е случила да извърши точно в идеалния момент.

Това е мрачно. И изисква отговори. Веднага.

Междувременно рейтингът на одобрение на Тръмп е паднал до 33% — най-ниският за неговото президентство, съобщава The Washington Post. Резултатите бяха публикувани преди средносрочните избори за Конгреса на САЩ, насрочени за 3 ноември.