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Куклите на Тръмп облъчват с всичка сила колко добре се справя - с Украйна, с цените (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 6:16 часа 1565 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Куклите на Тръмп облъчват с всичка сила колко добре се справя - с Украйна, с цените (ВИДЕО)

Мощно облъчване от страна на най-разпознаваемите фигури в администрацията на американския президент Доналд Тръмп, след като той самият пак натисна Украйна да се предаде на Русия - колко хубава е политиката на милиардера. Пръв след уж равни отново е американският държавен секретар Марко Рубио - ОЩЕ: Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)

"Хората трябва да пораснат малко, когато става въпрос за външна политика. Честно казано, не мисля, че е необичайно лидерите на трите най-мощни ядрени държави на Земята да общуват помежду си. Мисля, че има целият смисъл на света. Те правят най-силните споразумения за различни неща. Имаме президент, който правилно не счита за отстъпка това, че говори с някого. Чувам хора по телевизията: "О, вие възнаграждавате едикой си, като говорите с него". Е, това е абсурдно.Например, как ще постигнете мирно споразумение между Русия и Украйна, ако не говорите с Русия и Украйна? Трябва да говорите с тях, нали", заяви Рубио, без обаче да коментира по какъв начин всъщност се говори и защо тонът спрямо Русия остава неангажиращ, докато за Украйна се предприемат мерки като ограничаване на Starlink и дори спиране на ранните предупреждения за изстреляни руски балистични ракети - ОЩЕ: Още: Рубио се кълне, че САЩ не са изоставили Украйна. За липса на ракети за Patriot обаче има признание (ВИДЕО)

Друг от министрите на Тръмп - финансовият Скот Бесент, който е известен като "старо" острие на Джордж Сорос, заяви, че "повечето неща вървят добре, ако изключим тези временни скокове на цените на горивата". Именно тези цени преобърнаха целия свят - по-точно последствията от тях, защото поскъпването се пренесе в целия живот и не само в САЩ:

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А военният министър на САЩ Пийт Хегсет пожела на украинците успех, след като стана ясно, че спира доставките точно за Украйна на вече платени ракети-прехващачи за ПВО Patriot и то от съюзници. Отделно, САЩ спират и тези съюзници да дадат ракети-прехващачи "Пейтриът" от собствените си резерви на Украйна. Хегсет отрече, че САЩ спрели "нещо" при въпрос за Startlink, но имало било "правила за употреба", с които да се съобразяваш и при тях Starlink можело "да вземат тези решения" - ОЩЕ: Путин скоро ще има 1,5 млн. войници: Какво ще стане тогава, ако Украйна падне? (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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