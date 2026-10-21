Куклите на Тръмп облъчват с всичка сила колко добре се справя - с Украйна, с цените (ВИДЕО)

Мощно облъчване от страна на най-разпознаваемите фигури в администрацията на американския президент Доналд Тръмп, след като той самият пак натисна Украйна да се предаде на Русия - колко хубава е политиката на милиардера. Пръв след уж равни отново е американският държавен секретар Марко Рубио - ОЩЕ: Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)

"Хората трябва да пораснат малко, когато става въпрос за външна политика. Честно казано, не мисля, че е необичайно лидерите на трите най-мощни ядрени държави на Земята да общуват помежду си. Мисля, че има целият смисъл на света. Те правят най-силните споразумения за различни неща. Имаме президент, който правилно не счита за отстъпка това, че говори с някого. Чувам хора по телевизията: "О, вие възнаграждавате едикой си, като говорите с него". Е, това е абсурдно.Например, как ще постигнете мирно споразумение между Русия и Украйна, ако не говорите с Русия и Украйна? Трябва да говорите с тях, нали", заяви Рубио, без обаче да коментира по какъв начин всъщност се говори и защо тонът спрямо Русия остава неангажиращ, докато за Украйна се предприемат мерки като ограничаване на Starlink и дори спиране на ранните предупреждения за изстреляни руски балистични ракети - ОЩЕ: Още: Рубио се кълне, че САЩ не са изоставили Украйна. За липса на ракети за Patriot обаче има признание (ВИДЕО)

Marco Rubio: People need to grow up when it comes to foreign policy a little bit. I don't think it's unusual, frankly, for the three most powerful nuclear-armed nations on Earth, for their leaders to communicate with one another. https://t.co/rRIO7wcDay — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Друг от министрите на Тръмп - финансовият Скот Бесент, който е известен като "старо" острие на Джордж Сорос, заяви, че "повечето неща вървят добре, ако изключим тези временни скокове на цените на горивата". Именно тези цени преобърнаха целия свят - по-точно последствията от тях, защото поскъпването се пренесе в целия живот и не само в САЩ:

Bessent: Except for this temporary energy price spike, most things are going well. https://t.co/tEJ3pTFFzo — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

А военният министър на САЩ Пийт Хегсет пожела на украинците успех, след като стана ясно, че спира доставките точно за Украйна на вече платени ракети-прехващачи за ПВО Patriot и то от съюзници. Отделно, САЩ спират и тези съюзници да дадат ракети-прехващачи "Пейтриът" от собствените си резерви на Украйна. Хегсет отрече, че САЩ спрели "нещо" при въпрос за Startlink, но имало било "правила за употреба", с които да се съобразяваш и при тях Starlink можело "да вземат тези решения" - ОЩЕ: Путин скоро ще има 1,5 млн. войници: Какво ще стане тогава, ако Украйна падне? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Hegseth to Ukraine: We wish the Ukrainians, obviously, success. https://t.co/AxEYXcOp8O — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Hegseth on Ukraine: We haven’t changed our posture in any way toward the Ukrainians. But certainly, with things like interceptors, we want to make sure our guys have the most possible as well. And President Zelensky knows that. https://t.co/USI5l0Ukc5 — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Reporter: You said the U.S. policy on Ukraine hasn’t changed. Does that include Starshield coverage? Hegseth: We haven’t pulled anything back. There are terms of service that ultimately need to be complied with, and that’s where Starlink has the option to make those decisions. But nothing’s changed from our view. We haven’t made any directives or anything like that. — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026