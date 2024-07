Минути преди атентата: Поддръжник на Тръмп казал, че вижда стрелеца

Човек, който е наблюдавал ужасяващия опит за убийство на Доналд Тръмп, разкри, че е предупредил агентите на тайните служби за въоръжен мъж на близкия покрив минути преди да прозвучат изстрели.

Шокираният свидетел, наречен само Грег, каза пред BBC, че е видял убиеца да се катери по покрива на сграда извън терена на събитието в Бътлър, Пенсилвания, и че е бил объркан от липсата на действие от страна на агентите, пише "Дейли мейл".

Той казал: "Мисля си, защо Тръмп все още говори, защо не са го извели от сцената? Следващото нещо, което осъзнавате, са пет изстрела".

След това агентите се качили на покрива, където бе стрелецът и се появиха изображения от социалните медии, показващи безжизнен човек.

Свидетелят, поддръжник на Тръмп, разказа още как е видял стрелеца да се готви да стреля срещу бившия президент. Други присъстващи на митинга също са го видели на покрива за три или четири минути, без да са предприети никакви действия от органите на реда, каза той.

Грег твърди: "Забелязахме човек да пълзи по покрива на сградата на 50 фута (ок. 15 метра) от нас. И така, ние стоим там и сочим към човека, който пълзи по покрива, той имаше пушка, ясно виждахме, че има пушка".

Свидетелят смята, че тайните служби „вероятно“ не са могли да видят стрелеца, тъй като формата на покрива е блокирала линията им на видимост, пише БГНЕС.

На въпрос дали е сигурен дали изстрелите идват от мъжа на покрива, поддръжникът на Тръмп отговори: "100 процента, 100 процента".

Миг по-късно агентите на тайните служби били чути да викат "стрелецът е свален".

