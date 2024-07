Опит за атентат: Стрелба срещу Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Стрелба и вероятен опит за атентат срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, който е невредим и според Reuters единствено ухото му е одраскано.

На предизборно събитие в градчето Бътлър, Пенсилвания, внезапно агенти на "Сикрет Сървис" скачат и повалят на земята Тръмп на земята, след като преди това се чува шум, подобен на пукане на тапа или хвърляне на пиратки - поне три пъти, а милиардерът посяга и се хваща за ухото. След като охраната поваля Тръмп на земята, се чуват още няколко подобни на изстрели шумове: Словакия: Стрелбата срещу Роберт Фицо е терористична атака

Бившият президент показваше графика с броя на преминаващите границата по време на предизборното си събитие, когато се чуха първите шумове, които се оказват изстрели - присъствали впоследствие споделиха, че шумовете им заприличали първо на фойерверки. Последствията за Тръмп са видими - дясното му ухо е цялото обляно в кръв, явно куршумите са го пропуснали за малко, като поне един е щял да го удари в главата: "Някои мигранти са подчовеци": Тръмп с груб език обиди живущите в САЩ

След като бива вдигнат на крака и е обграден от служителите на "Сикрет Сървис", милиардерът извиква: "Чакайте" и размхва юмрук към тълпата, с което показва, че е добре, както и изглежда извиква английската дума за "боря се" (fight) - следват бурни възгласи на радост:

Another video of the assassination attempt on Trump



The video shows that Trump was also guarded by a sniper who was sitting on the roof of the building behind the former president. pic.twitter.com/s9C07JB1mk — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2024

Събитието беше последното в предизборната кампания на Тръмп преди конгреса на Републиканската партия, на който той трябва да бъде официално номиниран за кандидат на републиканската партия за президентските избори в САЩ през ноември.

"Президентът Тръмп благодари на правоохранителните органи и на служителите, които реагираха първи, за бързите им действия по време на това отвратително деяние. Той е добре и в момента се преглежда в местно медицинско заведение. Повече подробности ще бъдат предоставени по-късно", се казва в изявление на говорителя Стивън Чунг.

Съдбата на стрелеца

Според The Washington Post и Reuters, американските сили за сигурност са реагирали светкавично и предполагаемият стрелец е бил веднага убит - има обаче противоречива информация и дали не става въпрос за самоубийство, това е изяснява. Впоследствие от "Сикрет Сървис" потвърдиха, че техни служители са елиминирали стрелеца.

Появиха се и любителски видеокадри, които изглежда показват тялото на стрелеца - източници от полицията потвърдиха, че той се е разположил на позиция за стрелба извън самото предизборно събитие на Тръмп, на покрив на сграда на около 100 метра според The New York Times (ако това се потвърди, тогава въпросите каква зона за сигурност е предвидена за Тръмп стават много сериозни). Има информация и за още един ранен човек, който е в критично състояние. The Wall Street Journal съобщава за поне един убит от присъстващите хора, а ABC обобщава, че е убит един случаен човек и е ранен още един - извън неутрализираният заподозрян стрелец. Fox News (а и не само) показа кадри, на които се вижда как полицаи буквално влачат човек, вижда се и кръв - предполага се, че това е раненият случаен пострадал. От "Сикрет сървис" уточниха, че като се изключи предполагаемият стрелец, двама души са ранени и са в критично състояние, един е убит:

⚡️⚡️ Trump shooter is dead



The video that was circulated on social networks shows the body of the alleged shooter lying on the roof of the building.



CNN live quoted law enforcement sources who told the channel that the attacker has been killed, the channel's correspondent… pic.twitter.com/l4YmVEtq9B — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2024

One campaign rally attendee killed in shooting - US media



Video shows a police officer pulling a man out of a Trump rally. Also appeared a photo with the alleged wounded man's place of injury. pic.twitter.com/NQNEDuiN1b — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2024

❗️ The sniper was allegedly on the building about 100 meters away from the #Trump," the New York Post reported, citing sources. pic.twitter.com/HicGHb8ISM — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2024

Президентът на САЩ Джо Байдън е бил ведната уведомен за случилото се и обяви, че е изпитал "облекчение", научавайки, че Доналд Тръмп е "в безопасност, здрав и се чувства добре" след стрелбата. "Няма място за такъв вид насилие в Америка - всички трябва да го заклеймят. Това е отвратително, това е една от причините да обединим тази страна. Не можем да позволим това да се случва. Не можем да бъдем такива, не можем да оправдаем това", заяви още Байдън, цитиран от CNN и АФП. Американският президент добави и, че заедно със съпругата си Джил са благодарни, че "Сикрет Сървис" са спасили Доналд Тръмп. Байдън каза и, че опитал да говори с Тръмп, но той е под лекарско наблюдение - изглежда обаче всичко е наред с републиканеца.

