Мъск се присмя на Зеленски за думите "Украйна е независима" (ВИДЕО)

Макар до официалното встъпване в длъжност на Доналд Тръмп да има още два месеца, милиардерът Илон Мъск - негов избраник за новата американска администрация, но с роля извън традиционните структури, вече показва рогата си - както обикновено.

В публикация в личния си профил в притежаваната от него социална мрежа "Х" Мъск написа, че Зеленски имал страхотно чувство за хумор - но го написа под отрязък от видео с интервюто на украинския президент пред украинското радио, част от бившата украинска държавна медийна мрежа "Суспилно". Отрязъкът показва как Зеленски заявява, че Украйна е независима държава и "реториката сядайте и слушайте" не работи с Киев. Само че странното в случая е, че Мъск пише за хумора на Зеленски с връзка към статия на BBC от 2021 година и актуализирана на 26 февруари, 2022 година, която описва резкия преход от влязъл в политиката като шоумен-комедиант до лидер на страна във война:

