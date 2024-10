Пътят към сферата на Кремъл: Мъск контактува постоянно с Путин

Илон Мъск, най-богатият човек в света и ревностен поддръжник на кандидата за втори мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп, поддържа редовни контакти с издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Това разкрива в свой материал The Wall Street Journal.

Според няколко източника на американската медия, Мъск контактува с Путин не на една, а на различни теми – от глобалната политика до бизнес дела и дори лични въпроси. Имало е момент, в който Путин е поискал от Мъск да не активира Starlink за региона на Тайван, като персонална услуга за китайския президент Си Дзинпин – според два отделни източника. Си не крие апетитите си да присъедини Тайван към Китай минимум така, както стана с Хонконг през 1999 година.

Дмитрий Песков, говорителят на Путин, отрече по същество информацията – той каза, че Путин и Мъск имали един телефонен разговор и в него обсъждали Космоса и технологичното развитие на човечеството. Нито Путин, нито който и да е в Кремъл поддържа редовно връзка с Мъск, добави Песков. Кремъл отрече Путин да е водил тайни разговори с Мъск

През 2022 година самият Мъск каза, че говорил с Путин само веднъж. В биографията на Мъск, написана от Уолтър Исаксон, пише, че милиардерът бил в Москва през 2002 година да търси ракети за космическата си програма и припаднал по време на обяд "по руски – с много водка".

“It’s all untrue.”



Peskov calls the Wall Street Journal's information about contacts between Putin and Musk false. https://t.co/3idk03hp1z pic.twitter.com/QkVtJGXc6y