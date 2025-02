На косъм: Шофьор се отърва като по чудо от сблъсък с влак (ВИДЕО)

Шофьор се отърва като по чудо от сблъсък с влак. Видео показва момента, в който влакът се сблъсква с колата на прелез. Инцидентът става на 4 февруари тази година. Шофьорът се е отървал секунди преди удара, избягвайки наранявания. От кадрите се вижда как друга кола избутва на релсите джипа, а секунда след това бариерите на прелеза падат. Шофьорът се опита да даде назад, но се паникьоса и изкача от колата. Чува се предупредителен звуков сигнал от влака и след секунди джипът е пометен.

Катастрофата причини щети за над 100 000 долара, но за щастие няма пострадали.

Властите призоваха шофьорите да бъдат нащрек на кръстовищата и да чупят предпазните бариери, ако е необходимо, за да предотвратят инциденти.

😲 A second before... The driver miraculously escaped a collision with a train



Newly released video shows the moment a FrontRunner train collided with an SUV at a Layton crossing on February 4.



The driver escaped just before impact, avoiding injury. The footage reveals the… pic.twitter.com/0LKAcFmS7q