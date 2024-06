Най-сетне в родината: Асанж кацна в Австралия (ВИДЕА)

След като се призна за виновен в нарушаване на американския закон за шпионаж в сделка, която го освобождава от 14-годишна съдебна битка.

Австралийският премиер Антъни Албанезе коментира завръщането на своя сънародник Джулиан Асанж в родната си Австралия и изрази задоволство от факта, че основателят на "Уикилийкс" ще може да "се събере отново с близките си", съобщиха агенциите.

По думите му Австралия е използвала всички възможни "канали" за осигуряване на тази развръзка и връщането на своя гражданин в родината му.

Австралийският премиер добави, че федералното правителство в Канбера ще продължи да оказва на Асанж цялата необходима консулска помощ, докато се установи отново в родната Австралия.

Албанезе изказа и конкретна благодарност към посланика на страната си в САЩ Кевин Ръд и към британския върховен комисар за Австралия Стивън Смит, които придружаваха 52-годишния Асандж в пътуването му към Австралия.

Wikileaks организира и специална пресконференция, след като Джулиан Асандж кацна в Австралия. Тя беше пряко предавана от "Ройтерс".

"Основателят на Wikileaks Джулиан Асанж се нуждае от личен живот и време, за да се възстанови след повече от пет години в строго охраняван лондонски затвор", заяви пред медиите съпругата му Стела.

"Той се нуждае от време, трябва да се възстанови, а това е процес. Моля ви да ни дадете пространство, да ни дадете уединение, да намерим мястото си, да позволите на семейството ни да бъде семейство, преди той да може да говори отново в избрано от него време", посочи съпругата на Асанж.

REUNITED: Julian Assange embraces his wife @Stella_Assange for the first time as a free man pic.twitter.com/yfgLYa3yWt