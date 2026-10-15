Николас Мадуро и съпругата му пледираха невинни по обвиненията за изтезания

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни пред съда в Ню Йорк по коригиран обвинителен акт, според който двамата са ръководили организирана от държавата кампания за репресии, включваща изтезания на десетки жертви, предаде Ройтерс. Двамата се явиха днес пред американския федерален съд в Манхатън.

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Допълнителните обвинения, повдигнати миналия четвъртък, разширяват значително наказателното дело на САЩ срещу 63-годишния Мадуро и 70-годишната му съпруга. Те бяха добавени към по-ранен обвинителен акт по дело за наркотрафик, повдигнат срещу двамата преди няколко месеца. Мадуро и съпругата му отрекоха обвиненията, че са злоупотребили с властта си, за да помогнат на наркотрафиканти да пренасят кокаин.

Според коригирания обвинителен акт Мадуро е ръководил система за изтезания, при които жертвите са били бити, задушавани и подлагани на електрически шокове. Той е обвинен, че лично е препоръчвал методи за изтезания, получавал е информация за отношението към конкретни жертви и е заплашил да убие детето на един от затворниците като форма на психологически тормоз.

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В един от предполагаемите инциденти, описани в обвинителния акт, през 2014 г. Мадуро е наредил на длъжностни лица да отвлекат военни, за да изтръгнат от тях информация за възможни дисиденти, и е казал на служителите да "ги притиснат по-силно", когато някои от тях са продължавали да проявяват неподчинение.

Според обвинителния акт съпругата му Флорес, бивш главен прокурор на Венецуела, е участвала в изграждането на репресивната система и е разпореждала изтезанията на конкретни лица.

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Мадуро беше президент на Венецуела от 2013 г. до задържането му през януари тази година. Международният наказателен съд разследва от години обвиненията срещу него в престъпления срещу човечеството, свързани с репресиите срещу политическите му опоненти. Мадуро винаги е отричал да е извършвал нарушения.

По-рано тази година Мадуро и съпругата му обявиха, че са невинни по американското дело за трафик на наркотици, според което двамата са участвали в заговор за наводняване на американския пазар с кокаин. Адвокатите им настояват делото да бъде прекратено с аргумента, че двамата се ползват с имунитет, тъй като са били държавен глава и първа дама на чужда страна.

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