Човек на Мадуро се призна за виновен в САЩ

Алекс Сааб, помощник на бившия венецуелски президент Николас Мадуро, се призна за виновен по обвинения в пране на пари в САЩ, съобщава BBC. Делото в САЩ срещу Сааб се следи отблизо, тъй като Мадуро и съпругата му, бившата първа дама Силия Флорес, ще бъдат съдени следващата година в Ню Йорк по обвинения в притежание на оръжие и наркотици, които те отричат. Още: По здравословни причини: Съпругата на Мадуро поиска домашен арест

Грози го 20 години затвор

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Като част от споразумението за признаване на вината, 54-годишният Сааб трябва да се откаже от 195 милиона долара и да се съгласи да сътрудничи напълно на американските прокурори. Той може да бъде изправен пред до 20 години затвор.

Мадуро и Флорес бяха заловени от американските военни при драматичен рейд в Каракас през януари. Споразумението за признаване на вината на Сааб породи спекулации, че той може да свидетелства срещу Мадуро на процеса.

Сааб се съгласи на споразумението във вторник в съда в Маями, Флорида, след като преди това се ангажира да се бори с обвиненията.

Той беше екстрадиран в САЩ през май от изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която пое поста от Мадуро.

Сааб, бивш колумбийски бизнесмен, беше обвинен в присвояване на пари от план за социално подпомагане на гладуващите венецуелци и прехвърляне на част от приходите в банкови сметки в САЩ.

Венецуела е изправена пред хроничен недостиг на храна и лекарства в резултат на години политическа и икономическа криза.

"Престъпници като Алекс Сааб, които крадоха от народа на Венецуела и работеха за експлоатация и злоупотреба с американски финансови институции за финансиране на незаконни дейности, ще бъдат подведени под отговорност от това ФБР", каза директорът на ФБР Каш Пател.

Споразумението за признаване на вината не споменава конкретно делото срещу Мадуро в Ню Йорк. Но в него се казва, че Сааб "няма да защитава никое лице или самоличност чрез невярна информация или пропуски". Това е второто наказателно дело в САЩ срещу Сааб.

През 2020 г. той беше екстрадиран, за да бъде обвинен в пране на пари за предполагаемо източване на 350 милиона долара от Венецуела. Бившият президент на САЩ Джо Байдън го помилва през 2023 г. като част от размяна на затворници.

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