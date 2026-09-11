По здравословни причини: Съпругата на Мадуро поиска домашен арест

Бившата първа дама на Венецуела Силия Флорес де Мадуро поиска от американски съд да бъде освободена от федералния арест и да изчака процеса си под домашен арест в Манхатън заради влошаващото се сърдечно състояние. Адвокатите ѝ заявиха, че здравето ѝ се е влошило след американската военна операция от 3 януари, при която тя и съпругът ѝ, бившият президент Николас Мадуро, бяха задържани в Каракас и отведени в Ню Йорк.

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Според съдебните документи преди операцията Флорес е била в добро физическо състояние и не е приемала редовно лекарства, с изключение на ежемесечна инжекция за контрол на пролапс на митралната клапа. Сега тя приема четири медикамента и приема нитроглицерин заради опасения от евентуален сърдечен пристъп.

Адвокатите ѝ твърдят, че след консултации с независими медицински специалисти има вероятност Флорес да е получила лек инфаркт на 29 юли, докато е била под стража в САЩ. Те също така поставят под въпрос дали получава подходящо лечение за сърдечното си заболяване. По думите им лекарите са препоръчали кардиологична процедура, която може да наложи и допълнителни операции. Флорес ще се нуждае от подходящи условия за възстановяване, които според защитата не могат да бъдат осигурени в център за задържане.

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Адвокатите предлагат тя да бъде преместена от федералния център за задържане в Бруклин в жилище в района на федералния съд в Манхатън. При домашен арест тя ще бъде под денонощно въоръжено наблюдение, посещенията ще бъдат ограничени, а домът ѝ ще бъде наблюдаван с камери и телефонните ѝ разговори ще бъдат записвани.

Съдията все още не се е произнесъл по искането.

69-годишната Флорес и 63-годишният Мадуро са в американски арест от януарската операция. И двамата не се признават за виновни по обвиненията, че са участвали в заговор за трафик на кокаин към САЩ. Процесът им е насрочен за юни следващата година.