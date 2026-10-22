От недоумение как се е отказала от 1900 ядрени глави, до натиск по Украйна: Трансформацията на Марко Рубио за 12 г. (ВИДЕО)

САЩ при Доналд Тръмп не само се оттеглиха от по-широката подкрепа за Украйна и Европа срещу Русия на диктатора Владимир Путин, но легитимираха стопанина на Кремъл, сключиха сделки с него и притискат до стената жертвата във войната за сметка на агресора. Това, че американският пратеник Стив Уиткоф нарече Путин "голям хуманист", само наля допълнително масло в огъня, подпален след временното спиране на разузнавателни данни за Киев и на военния вариант на Starlink - Starshield.

Промяната при Марко Рубио

Някога Украйна имаше свой съюзник и защитник в едно от лицата на настоящата администрация - държавния секретар Марко Рубио. Само че той вече явно брани единствено интересите на Тръмп - преди важните междинни избори за Конгрес през ноември.

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В социалните мрежи се разпространява архивно видео, на което преди 12 години тогавашният сенатор Рубио изразява възмущение от факта, че Украйна се е отказала от около 1900 ядрени бойни глави в замяна на гаранции за сигурност, само за да види как Русия нарушава нейната териториална цялост.

From defending Ukraine to defending Trump's decisions: How Marco Rubio has changed in 12 years An archival video is circulating online showing then-Senator Rubio expressing outrage that Ukraine gave up around 1,900 nuclear warheads in exchange for security assurances, only for Russia to violate its territorial integrity. “What kind of message does that send to other countries around the world? Maybe we can no longer rely on security promises from the free world,” Rubio warned following Russia's annexation of Crimea. Twelve years have passed. Rubio now serves in the Trump administration, which is pressuring Ukraine to cede Russian-occupied territories to Putin. In 2014, he warned about the dangers of betraying Ukraine. In 2026, he finds himself defending policies that make those warnings relevant all over again. — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2026

Става въпрос за Будапещенския меморандум от 1994 г., с който Киев предава останалите от съветска епоха ядрени оръжия на украинска територия, като насреща трябва да получи гаранции за сигурност от Великобритания, САЩ и Русия. Последната днес води вече пета година пълномащабна война срещу Украйна.

„Какъв сигнал се изпраща с това към другите държави по света? Може би вече не можем да разчитаме на обещанията за сигурност от свободния свят“, предупреди пък Рубио след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. - след протестите на "Майдана".

Изминаха 12 години. Сега Рубио работи в администрацията на Доналд Тръмп, която оказва натиск върху Украйна да отстъпи на Путин териториите, окупирани от Русия.

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През 2014 г. той предупреди за опасностите от предателството спрямо Украйна. През 2026 г. се озовава в положението да защитава политики, които правят тези предупреждения отново актуални.