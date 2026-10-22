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От недоумение как се е отказала от 1900 ядрени глави, до натиск по Украйна: Трансформацията на Марко Рубио за 12 г. (ВИДЕО)

22 октомври 2026, 15:26 часа 1213 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
От недоумение как се е отказала от 1900 ядрени глави, до натиск по Украйна: Трансформацията на Марко Рубио за 12 г. (ВИДЕО)

САЩ при Доналд Тръмп не само се оттеглиха от по-широката подкрепа за Украйна и Европа срещу Русия на диктатора Владимир Путин, но легитимираха стопанина на Кремъл, сключиха сделки с него и притискат до стената жертвата във войната за сметка на агресора. Това, че американският пратеник Стив Уиткоф нарече Путин "голям хуманист", само наля допълнително масло в огъня, подпален след временното спиране на разузнавателни данни за Киев и на военния вариант на Starlink - Starshield.

Промяната при Марко Рубио

Някога Украйна имаше свой съюзник и защитник в едно от лицата на настоящата администрация - държавния секретар Марко Рубио. Само че той вече явно брани единствено интересите на Тръмп - преди важните междинни избори за Конгрес през ноември.

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В социалните мрежи се разпространява архивно видео, на което преди 12 години тогавашният сенатор Рубио изразява възмущение от факта, че Украйна се е отказала от около 1900 ядрени бойни глави в замяна на гаранции за сигурност, само за да види как Русия нарушава нейната териториална цялост.

Става въпрос за Будапещенския меморандум от 1994 г., с който Киев предава останалите от съветска епоха ядрени оръжия на украинска територия, като насреща трябва да получи гаранции за сигурност от Великобритания, САЩ и Русия. Последната днес води вече пета година пълномащабна война срещу Украйна.

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„Какъв сигнал се изпраща с това към другите държави по света? Може би вече не можем да разчитаме на обещанията за сигурност от свободния свят“, предупреди пък Рубио след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. - след протестите на "Майдана".

Изминаха 12 години. Сега Рубио работи в администрацията на Доналд Тръмп, която оказва натиск върху Украйна да отстъпи на Путин териториите, окупирани от Русия.

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През 2014 г. той предупреди за опасностите от предателството спрямо Украйна. През 2026 г. се озовава в положението да защитава политики, които правят тези предупреждения отново актуални.

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Русия САЩ Марко Рубио война Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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