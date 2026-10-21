Кабинетът "Радев":

Пратеникът на Тръмп нарече Путин "голям хуманист"

21 октомври 2026, 14:28 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: Kremlin.ru
Пратеникът на Тръмп нарече Путин "голям хуманист"

"Често казвате, че моят президент, президентът Тръмп, е човек, който наистина насърчава хуманитарните въпроси. Бих искал да кажа, че вие ​​сте същият човек. За това ви благодаря." Тези срамни думи бяха казани от пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф на срещата му днес с Владимир Путин. Очевидно в представите на хората около Тръмп военният престъпник, по чиято заповед почти пет години се избиват хора в Украйна, е хуманист - какво друго да е? В чест на срещата си с Уиткоф той нареди да бъде освободен 74-годишния Стивън Джеймс Хъбард, американски гражданин, който бе осъден в Русия по обвинение, че е действал като наемник в полза на Украйна - ето, значи е хуманист.

Иначе от информацията дотук - Уиткоф е представил на Путин документи, очертаващи подходите за разрешаване на войната. В Кремъл коментираха, че документите ще бъдат разгледани и обсъдени. "Уиткоф представи някои предложения, предвид срещата, която имаше в Осло със Зеленски и с представители на европейски държави. Разбира се, че всички тези предложения ще бъдат проучени и оценени от нашия президент. По-нататък ще видим какво ще стане", каза говорителят на Путин Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър не придружаваше Уиткоф този път в Москва, според някои медийни съобщения поради заболяване, но се е включил на срещата по видеовръзка.

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Путин и Уиткоф са говорили за перспективите за развитие на икономическите отношения между САЩ и Русия след мирното споразумение. Според Уиткоф, Украйна също разбирала икономическите възможности, които ще се отворят след края на войната.

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Путин е заявил, че Русия може да доставя големи количества торове на американския пазар. Той също така се похвали, че след сделката с Тръмп за руския дизел, цените на световните пазари били паднали с 5-6%.

Междувременно излезе информация на норвежкото издание iNyheter, че Уиткоф ще пътува отново до Осло след срещата с Путин, за да предаде за пореден път резултатите от срещата си с руския диктатор.

Ако Зеленски бе патриот и ако Путин бе патриот

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Владимир Путин мир Украйна Стив Уиткоф среща Путин Уиткоф Къшнър
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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