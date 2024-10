Певица се притесни и започна да псува, пеейки химна на САЩ (ВИДЕО)

Американската певица Лумис влезе в историята с необичайното си изпълнение на химна на САЩ, случило се по време на дебат на независими кандидати за президент на страната по телевизионния канал C-SPAN. Изпълнението ѝ бе излъчвано на живо както онлайн, така и по радиото.

Въпреки че започна уверено и пя наистина впечатляващо, явно Лумис е била доста притеснена. В един момент тя не успя да вземе определен висок тон и вместо да продължи, започна да се ядосва и леко да псува. След това попита дали не може да започне отначало, но от екипа ѝ казаха, че няма как, защото е на живо.

След като разбра, че и да не иска, трябва да продължи да пее, американката призна, че е супер притеснена, но все пак успя да довърши и да получи аплодисментите на всички в телевизионното студио.

"I F---ed it up. I F---ed it up. Can I go back. Can go back, please."



"You can't. We're live"



-- National Anthem pic.twitter.com/HR3ikojfGc