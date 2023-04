Полицията в Ню Мексико уби мъж по погрешка, заради сбъркан адрес

52-годишният Робърт Дотсън беше убит в сряда вечерта от служители на полицейското управление във Фармингтън, след като получили обаждане за инцидент с домашно насилие около 23:30 часа. и отишли в къщата му вместо в тази отсреща.

Дотсън отворил вратата на дома си, докато бил въоръжен с пистолет, и поне един полицай стрелял поне един патрон от пистолета си, удряйки и убивайки Дотсън на мястото на инцидента. ОЩЕ: Байдън се обяви за спешна забрана на полуавтоматичните оръжия в САЩ

Въоръжена с пистолет, съпругата на Дотсън е разменила стрелба с полицаи, но не е била ранена, съобщиха властите.

„Отново офицер(и) стреляха. След като разбра, че лицата извън резиденцията са служители, тя остави пистолета и се съобрази с командите на служителя“, се казва в изявлението на държавната полиция.

Отзовалите се полицаи, които не са били ранени при стрелбата, няма да бъдат идентифицирани публично от държавната полиция, според тяхното изявление.

Не е ясно колко полицаи са били на мястото по време на стрелбата или колко са стреляли с оръжията си. Също така не е ясно дали Дотсън изобщо е стрелял по полицаите, преди полицията да го застреля и да го убие, предава още CNN.

