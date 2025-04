Държавният департамент на САЩ подкрепи Украйна за примирието: "Защо да чакаме 10 дни?" (ВИДЕО)

"Следващите няколко дни са от решаващо значение за мира в Украйна", обяви говорителката на Държавния департамент на САЩ Тами Брус. Тя посочи, че Съединените американски щати очакват от руския диктатор Владимир Путин реални действия, а не само думи, че е готов за мир, защото очевидно това не е така. Брус подкрепи призива на украинския министър на външните работи Андрий Сибиха за незабавно прекратяване на огъня в отговор на предложеното от Путин тридневно примирие за Деня на победата на 9 май.

"Ако това е наистина хуманитарно, защо да чакаме 10 дни?", попита тя във връзка с решението на Кремъл военните действия да спрат напълно от полунощ на 8 май до полунощ на 11 май "от хуманитарни съображения".

Ключово е какво Путин прави, а не какво казва, подчерта Тами Брус. „А посланието на външния министър на Украйна е много добро“, посочи тя. Според нея тридневното примирие на руския диктатор не е това, което искат президентът Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио. По думите ѝ – нужни са действия, в частност от Владимир Путин, че той е сериозен за спиране на войната.

🇺🇸 “The next few days are critical for peace in Ukraine,” — U.S. State Dept. Spokeswoman Tammy Bruce says the U.S. expects real steps from Putin, not just words. She backs FM Andriy Sybiha’s call for an immediate ceasefire in response to Putin’s proposed May 9 truce: “If it’s… pic.twitter.com/DLwAq5tZS1

Украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че за да има мир, първо Путин трябва да се съгласи на 30-дневно безусловно и пълно примирие – по въздух, суша и море. Именно това, смята лидерът на Украйна, ще е основата за по-нататъшна дипломация.

Владимир Путин твърди, че е готов за примирие и за преки преговори с Украйна, но действията му сочат друго: Поредна кървава равносметка след руски удари в Харков и Днипро (ВИДЕО).

"Украйна още веднъж потвърждава готовността си за мирни преговори в какъвто и да е формат, веднага щом видим, че Русия наистина е готова за трудния път към мира, а не само за мирен популизъм или кратко пропагандно прекратяване на огъня за парада на 9 май", написа украинският топ дипломат Андрий Сибиха в профила си в X.

Ukraine once again confirms its readiness for peace talks in any format as soon as we see that Russia is truly prepared for the difficult path to peace, rather than just peace populism or a brief propaganda ceasefire for the May 9 parade.



Russia can demonstrate its genuine…