"Попитай семействата на онези деца, които Путин отвлече и уби": Остри реакции, след като Уиткоф нарече Путин "хуманист" (ВИДЕО)

Думите на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стивън Уиткоф, към Владимир Путин, че е хуманист, срещнаха изключително остри реакции в западните страни. Политици от САЩ и Великобритания изразиха бурно несъгласието си с думите на Уиткоф и с позицията, която самият Тръмп зае през последните седмици.

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"Не. Путин е хладнокръвен убиец", заяви американският сенатор Джон Корнин. В този дух се изказа и колегата му Том Тилис. "Какво, по дяволите, Стив? Потърси дефиницията на думата „хуманист“. Трябва да отидеш в Украйна и да попиташ семействата на онези деца, които Путин отвлече и уби...", написа той.

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Британският политик сър Конор Бърнс беше още по-безкомпромисен. "Нямам думи. Този човек е кървав нашественик, а този безпомощен човек му предлага дипломатическо навеждане", заяви той. Остра реакция имаше и от американския сенатор Дик Дърбин. "Да наречеш военния престъпник Владимир Путин "хуманист" е позор за десетките хиляди украински войници и цивилни, които Путин е убил по време на неговата кървава война", категоричен е той.

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Британският политик Том Тугендхат също не ски възмущението си. "Президентът Путин е убиец. Неговите войници използват изнасилването като оръжие... Русия днес е точно това, което президентът Рейгън правилно нарече: империята на злото", заяви той.

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Джоан Кърдучи, американски политически коментатор, отиде още по-далеч, като не пожали и самият Доналд Тръмп. "Накрая, Стив — Путин е военен престъпник. Точно като Тръмп", обяви той.

Какво обясни Уиткоф за срещите?

"В Осло и Санкт Петербург Джаред Къшнър и аз се срещнахме с руски, украински и европейски лидери, за да подпомогнем мисията на президентът Тръмп да сложи край на войната. В Санкт Петербург се срещнахме с президентът Путин, за да надградим върху напредъка, постигнат в Осло с президентът Зеленски, да обсъдим рамка за мир и да благодарим на президентът Путин за освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбърд, за да се върне у дома при семейството си. Тези обсъждания бяха конструктивни и ще продължат с тристранни разговори между Съединените американски щати, Русия и Украйна на технически ниво", обяви на профила си в Х Стив Уиткоф.

"Въпреки че все още има важна работа, която трябва да се свърши, президентът Тръмп остава ангажиран да види края на тази война и да постигне цялостен, траен мир, който ще осигури сигурност и просперитет за поколенията от днес нататък", написа още той.