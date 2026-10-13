Как Уиткоф и Къшнър изнудват Украйна да се предаде: The New York Times с подробности

Разривът в отношенията между САЩ и Украйна се вижда и от Космоса, след като Доналд Тръмп постигна сделка с Владимир Путин за руски горива за американския и световния пазар зад гърба на Володимир Зеленски. Нови детайли, разкрити от The New York Times, задълбочават тази картина - Щатите са заявили, че вече правят достатъчно за Киев и че могат да използват подкрепата си като лост срещу Украйна за прекратяване на украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи.

В петък, 9 октомври, високопоставени украински и европейски представители се срещнаха със специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – в ексклузивния голф клуб „Шел Бей“ на Уиткоф. Американците неочаквано обявили, че САЩ преустановяват санкциите срещу руския дизел. Те също така предали на украинците категоричната молба на Тръмп към Киев да спре атаките срещу руските рафинерии.

Тези обекти са основни мишени на украинските сили, защото те са най-големият спонсор на войната на Путин срещу собствената им страна. Доналд Тръмп обаче толкова обърка собствените си сметки с войната в Иран и затворения Ормузки проток, който качи до небесата цените на петрола и горивата в световен мащаб, че сега се опитва да обвини Украйна за ценовия шок. Аргументът на Тръмп е, че ударите на украинците вредят най-много, а не неговата (очевидно) безсмислена война в Близкия изток. А контекстът зад тези думи е, че през ноември в САЩ идват междинни избори за Конгрес, които републиканците се очаква да загубят тежко.

Още: Украйна иска мир, Русия: "Зеленски не заслужава", Тръмп е с Путин: Пример след пример (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ към Украйна: Даваме ви разузнавателни данни, това ви е достатъчно

Украински представител е попитал какво ще получи Украйна в замяна на това искане на САЩ. Според трима души, запознати със срещата и цитирани от NYT, американците отговорили, че САЩ вече правят много за Украйна с предоставянето на разузнавателна информация и че нямат намерение да търгуват тази подкрепа срещу прекратяване на атаките срещу нефтопреработвателните заводи.

Двама души, запознати с дискусиите, казват, че някои от присъстващите в залата са разтълкували това като неявна заплаха.

Снимка: president.gov.ua

Американски представител, който пожелава да остане анонимен, отрима всякакви предположения, че Вашингтон ще оттегли тази своя подкрепа. Той обаче добавя, че Тръмп е толкова ядосан на Украйна, че е трудно да се каже какво би направил.

Още: Докато руски критични предприятия горят, Путин се кани да нахалства за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Уиткоф напуснал залата, за да участва в разговор на Тръмп с Путин

Украинската и европейската делегация отидоха в САЩ, за да обсъдят актуализирани предложения за прекратяване на войната преди следващото пътуване на Уиткоф и Къшнър до Русия - те доста често ходят при диктатора Владимир Путин. Срещата е продължила около шест часа. По-голямата част от дискусиите са се съсредоточили върху това какво ще е необходимо за бъдещите мирни преговори, включително присъединяването на Украйна към Европейския съюз и териториалните въпроси.

Според един от участниците Уиткоф напуснал залата, за да се присъедини към разговор между Тръмп и Путин.

Още: Руският посланик в Лондон: Трябва да говорим за капитулация на Украйна, не трябва да има сделка (ВИДЕО)

Освен тричленния преговорен екип на Украйна на срещата присъстваха съветниците по национална сигурност на лидерите на Великобритания, Германия и Франция, както и висши служители на ЕС и НАТО.

Спорът вече е ескалирал в най-голямата криза между Вашингтон и Киев от конфронтацията на Тръмп с украинския президент в Овалния кабинет миналата година, отбелязва изданието. Според материала на NYT бъдещето на американската подкрепа за Украйна отново е под въпрос.

Още: Новият план за мир на САЩ в Украйна: Подробностите изплуват, руснаците пак използваха Уиткоф

Уиткоф и Къшнър са опровергали Тръмп за това, че Путин е готов да преговаря

Уиткоф и Къшнър отложили пътуването си до Русия, докато украинският президент Володимир Зеленски не подобри отношенията си с Тръмп, казват двама души, запознати с преговорите.

По време на срещата в Маями двамата пратеници заявили пред украинските представители, че сделката за дизелово гориво може да върне Москва към мирните преговори. Според Reuters те също така казали, че Владимир Путин все още не е готов за такива преговори - рязък контраст с изявление на Доналд Тръмп, според когото Путин е готов за сделка и сега оставало само Зеленски да бъде накаран да сключи споразумение: Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО).