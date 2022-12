Президентът на Перу беше арестуван за опит за преврат

101 от 130 членове на перуанска конгрес гласуваха "за" импийчмънт на Кастильо. Това стана по ускорена процедура, след като по-рано днес (7 декември) перуанският президент пробва да разпусне законодателния орган и да назначи временно правителство. Целта на Кастильо беше да се започне работа по нова конституция на страната.

Очаква се мястото на Кастильо да бъде заето от вицепрезидента Дина Буларте. Тя вече публично му се противопостави, като обяви действията му като опит за преврат.

Кастильо вече беше обект на шест разследвания на перуанската прокуратура - най-вече за мащабна корупция с държавни пари, като през октомври на база три от тях главният прокурор на страната внесе конституционна жалба срещу перуанския президент. Тази жалба даваше основание на перуанския конгрес да започне свое разследване срещу Кастильо.

