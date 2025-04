Проучване: Няма по-лош президент на САЩ за първите 100 дни от Тръмп за последните 80 години

Рейтингът на американския президент Доналд Тръмп за първите му 100 дни управление е катастрофален. Той е най-лошият за който и да е американски президент през последните 80 години. Проучването е на ABC News/Washington Post/Ipsos. Интересното е, че проучване на Fox News от няколко дни по-рано също показа притеснителна тенденция за Тръмп - и то предвид факта, че точно Fox News е мейнстрийм медийният бастион на Републиканската партия:

Trump's Approval Rating on the 100th Day Reaches 44% — Fox News



This is the lowest rating among the most recent U.S. presidents. His rating is even lower than his own numbers from eight years ago. pic.twitter.com/03ioaP17Q0