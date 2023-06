САЩ обявиха кога украинците ще завършат обучението на танковете Abrams

Той заяви на 14 юни, че обучението се очаква да приключи до края на лятото, без да дава допълнителни подробности.

Краят на програмата за обучение ще съвпадне приблизително с планираната за есента доставка на 31 броя M1A1 Abrams, обещана от САЩ на Украйна.

Около 400 украински военнослужещи започнаха обучение на американски танкове M1 Abrams в Германия миналия месец. ОЩЕ: Танковете Abrams пристигнаха в Германия за обучение на украински войници

"Украинците първо получават обучение за работа с платформата, което включва работа и поддръжка на системите, които ще използват. След това обучението преминава в маневрена война, включително и в бойни действия, което е най-близко до реалните бойни действия", каза представителят на американската армия.

Президентът на САЩ Джо Байдън обяви решението за изпращане на танкове "Ейбрамс" в Украйна в края на януари след призив на американските законодатели. Целта на този ход беше да се подтикне Германия да разреши доставката на своите танкове "Леопард" за Киев.

В сравнение със съветските танкове, които Украйна и Русия използват в момента на бойното поле, мобилността и огневата мощ на западното оборудване биха могли да помогнат на украинците да започнат повече контраофанзивни операции. ОЩЕ: Анализ: Украйна е разгърнала само 1/4 от бригадите си, може да има изненада

Междувременно генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг съобщи, че украински пилоти вече са започнали обучение на изтребители F-16. Няколко държави сформираха т.нар. "коалиция за изтребители", като ще предоставят бойни самолети на украинците, както и обучение. Основните участници в групата са Нидерландия и Великобритания, а САЩ обяви, че няма да спъва нито една страна, която реши да прати F-16 на Украйна.

#NATO Secretary General Jens #Stoltenberg said that #Ukrainian pilots have begun training on F-16 fighters. pic.twitter.com/z2j27GMHGG