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"САЩ са губили войни срещу държави без нормални тоалетни": Разсипаха говорителката на Тръмп заради гафа й

16 октомври 2026, 17:19 часа 1243 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno/ChatGPT5
"САЩ са губили войни срещу държави без нормални тоалетни": Разсипаха говорителката на Тръмп заради гафа й

Изказването на новата говорителка на Белия дом Кейти Закария относно липсата на "истински тоалетни" в Китай предизвика широк отзвук и то далеч не само в Китай. Реакцията, която и в момента не стихва, е на няколко нива – от едва доловимата дипломатическа ирония на самите китайски власти до вълна от подигравателни коментари в социалните мрежи.

Външното министерство в Пекин се ограничи с ирония типично по китайски маниер, без да влиза в директен остър конфликт, но с достатъчна доза самочувствие, подсказвайки тоталната неинформираност на Закария. "Тя е добре дошла да посещава Китай по-често, когато има такава възможност", каза с широка усмивка говорителката на китайското министерството Мао Нин в отговор на журналистически въпрос. Още: Как е възможно Китай да бъде следващата доминираща сила? Те дори нямат истински тоалетни!

Анализатори и политически експерти обаче днес не бяха толкова обрани в оценките си, посочвайки, че изявлението на Закария не само че е далеч от реалността, но и показва липса на дипломатическа подготовка и професионален опит от страна на висш говорител на Белия дом, което рискува да внесе допълнително напрежение в и без това сложните американско-китайски отношения. Някои анализатори дори посочват, че коментарите ѝ за тоалетните изглеждат като опит за отклоняване на вниманието от личните ѝ скандали в САЩ, където се обсъжда защо тя се е представяла като адвокат в свои публикации при положение, че не е издържала изпита си и няма право да упражнява тази професия.

Колкото до интернет потребителите - те заляха социалните мрежи с мемета и ехидни шеги. Мнозина публикуваха снимки и видеа на високотехнологичните обществени тоалетни (със сензори, подгряване и различни интелигентни системи) в Пекин, Шанхай или Шънджън, сравнявайки ги иронично със състоянието на обществените тоалетни, например, в метрото в Ню Йорк или Сан Франциско.

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Масовият коментар сред потребителите гласи, че Закария първо е "взела американски адвокатски изпит в Китай", а след това "не е могла да намери тоалетна". Други пък я поканиха да посети отново Китай и да "опресни представите си от миналия век". Трети заявиха, че "САЩ са губили войни срещу държави без нормални тоалетни", визирайки Афганистан или Виетнам.

Потребител показва снимки на обществените тоалетни в Китай:

"Гадно е, че никой не е казал на Кейти Закария за тоалетната хартия, залепнала за роклята ѝ", пише друг.

А ето и пример как в китайския Twitter се подиграват на Тръмп и топлата му връзка с Владимир Путин:

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Тоалетни Китай САЩ авторски Кейти Закария
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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