Как е възможно Китай да бъде следващата доминираща сила? Те дори нямат истински тоалетни! - думите са от интервю на новата говорителка на Белия дом Кейти Закария в подкаст на Джак Пособец. Тя разказа как през 2016 г., преди Тръмп да стане президент, преобладавало мнението, че Китай е напът да изпревари САЩ. "Всички ни казваха, че Хилари Клинтън ще спечели, че златният век на Америка, дните на нейната слава, са отминали и че Китай ще поеме водещата роля. Спомням си го съвсем ясно. Току-що се бях върнала от Китай и си помислих: "Как е възможно Китай да бъде следващата доминираща сила? Те дори нямат истински тоалетни!", заяви Закария.

Припомняме, че Кейти Закария преди дни даде първата си пресконфереция пред журналисти, която бе доста необичайна, както отбеляза АФП - тя отговори само на трима предварително подбрани репортери.

Освен това Закария вече стана обект на критики заради обвинения, че се представя за адвокат, без да притежава необходимата правоспособност. Обявената за "адвокат" от Тръмп негова говорителка призна, че е била скъсана на изпита

White House: I remember back in 2016, we were told that China was on the horizon. I had just come back from China then, and I was thinking, "How is China the next country on the horizon? They don't even have proper toilets." https://t.co/C89ccUJQcb — Clash Report (@clashreport) October 15, 2026