"САЩ са застрашени": Свидетелски разкази на бивши офицери пред Конгреса за НЛО (ВИДЕО)

"Не ви водим малки зелени човечета или летящи чинии на изслушването... Но искаме да стигнем до фактите", каза републиканецът Тим Бърчет в началото на срещата, предаде ВВС.

Причината за организирането на подобен тип събитие е свидетелството на бившият анализатор за американското Министерство на отбраната Дейвид Груш. В продължение на 2 часа трима свидетели споделиха своите срещи с неидентифицирани обекти, както и разказаха за пилоти, които се страхуват да говорят по темата. От думите им стана ясно, че има и иззет биологичен материал от част от летящите обекти. Всички признаха, че аномалните явления са потенциална заплаха за националната сигурност на САЩ, но и за бъдещето на света.

Още: Учен от Харвард твърди, че „аномални“ метални сфери, извадени от океана, са извънземна технология

Двама бивши пилоти на изтребители от Военноморските сили и бивш офицер от разузнаването свидетелстваха за неидентифицирани аномални явления (UAP), а любопитното е, че изживяванията им се оказват сходни. Те призоваха правителството на САЩ да бъде по-прозрачно относно UAP.

"UAP са в нашето въздушно пространство, но имаме твърде малко данни за тях. Тези наблюдения не са редки или изолирани. Те са рутинни", заявиха пилотите.

"По време на тренировъчна мисия на десет мили от брега на Вирджиния Бийч, между два изтребителя F-18 Super Hornet премина UAP. Обектът е описван като тъмносив или черен куб, който се намира в сфера. Предполага се, че в диаметър е между 1,5 метра и 4,3 метра. Командирът на мисията прекрати полета незабавно и се върна в базата. Нашата ескадрила представи доклад за безопасност, но нямаше официално потвърждение за инцидента и допълнителен механизъм за докладване на наблюденията. Скоро тези срещи станаха толкова чести, че екипажите на самолетите обсъждаха риска от UAP като част от редовните си предполетни инструкции", разказва бившият пилот Райън Грейвс, цитиран от Ройтерс.

Още: Полицията в Лас Вегас разпространи клип с НЛО след сигнал от граждани (ВИДЕО)

Обектите са наблюдавани в ниска околоземна орбита, докато правят необясними маневри и завои. Летците споделят още, че виждат от изтребителите си бяла вода и обекти, носещи се над нея като пинг-понг топче.

"Когато насочихме носа към обекта в рамките на около половин миля от него, той бързо се ускори пред нас и изчезна. Веднага се обърнахме, за да видим къде е бялата вода – нея вече също я нямаше", казва Дейвид Фрейвър.

UFO Hearing Live: Lawmakers are hearing witness testimony after a whistleblower claimed the U.S. is covering up a secret UFO program. UPDATES: https://t.co/aXPSY2MC9O https://t.co/KwzTYJzPTp — NewsNation (@NewsNation) July 26, 2023

В крайна сметка изслушването не предизвика особени вълнения, тъй като нито една от страните не потвърди съмненията за извънземен живот. Анализатори в различните издания обаче отчитат, че самият факт как свидетели са били изслушвани пред Конгреса, е достатъчно забележителен сам по себе си. Законодатели и свидетели използваха панела, за да поискат по-голяма прозрачност около неидентифицираните аномални явления.

"Каквито и да са те, могат да представляват сериозна заплаха за нашите военни и граждански самолети, това трябва да се разбере", каза Робърт Гарсия, демократ от Калифорния.

"Трябва да насърчаваме докладванията за UAP. Колкото повече разбираме, толкова повече ще бъдем в безопасност", посочи още тя.

Въпреки че и републиканците, и демократите приемаха темите сериозно, някои изразиха скептицизъм, че извънземната дейност е в ход. Ерик Бърлисън, републиканец от Мисури, се опита да пробие концепцията, че пилотите са виждали извънземни обекти. Той каза, че му е трудно да повярва, че същества, които могат да изминат милиарди мили, за да достигнат до нас, биха били достатъчно "некомпетентни", за да се разбият на Земята.

"Нуждаем се от система, в която пилотите могат да докладват, без да се страхуват, че ще загубят работата си", казват летците. През цялото време те повтаряха тезата си, че наблюдаваните UAPs представляват национална заплаха.

"Технологията, с която се сблъскахме, беше много по-добра от всичко, което имахме. Можеше да се постави навсякъде. Говорим за нещо, което може да отиде навсякъде в Космоса, да се приземи за секунди, да направи каквото си иска и да си тръгне. И не можем да направим нищо по въпроса. Нищо", заяви Дейвид Фрейвър.

През 2017 г. The New York Times съобщи за съществуването на тайна програма на Пентагона за изследване на неидентифициран въздушен феномен. Програмата беше подкрепена от бившия лидер на мнозинството в Сената Хари Рийд, който представляваше щата Невада - и следователно „Зона 51“.

The New York Times, както и организация, наречена To The Stars Academy of Arts and Science, публикуваха три видеоклипа, показващи необясними срещи с UAP. Aмериканската армия oтказва да коментира техния произход, за да избегне спекулациите.

Още: Пентагонът отрече да има секретна програма за НЛО

Изследването на НЛО, сега известни на мнозина като UAP, се превърна в рядък двупартиен въпрос в Конгреса. Депутатите от двете партии призоваха за разследвания и военна прозрачност. През 2022 г. Комисията по разузнаването на Камарата на представителите проведе изслушване относно секретната програма на Пентагона. НАСА направи такова през юни.

И двамата бивши президенти Барак Обама - демократ, и Доналд Тръмп - републиканец, говорят по темата в публични интервюта. Говорителят на Съвета за национална сигурност Джон Кърби заяви, че е непредубеден.

"Това, което вярваме, е, че има необясними въздушни явления, които са били цитирани и докладвани от пилоти – Военноморски и Военновъздушни сили", каза Кърби и подчертава: "Нямаме отговорите какви са тези явления."