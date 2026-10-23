Сентрал Парк губи емблемата си: Ню Йорк забранява файтоните?

Една от най-разпознаваемите и дългогодишни емблеми на Манхатън е напът да остане единствено в историята на киното. Разходките с конни файтони в Сентрал Парк могат да бъдат напълно преустановени през юни 2028 г., след като Градският съвет на Ню Йорк гласува на 22 октомври окончателното премахване на туристическата атракция. Решението е резултат от почти две десетилетия на разгорещени юридически и политически битки, в които се сблъскаха защитниците на правата на животните, градските власти и профсъюзите.

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За да влезе в сила новата мярка, предстои тя да бъде официално парафирана от кмета Зоран Мамдани. В миналото той неколкократно е изразявал подкрепа за спирането на впряговете, но същевременно настояваше за гаранции за препитанието на засегнатите работници.

Предвиденият 4-годишен преходен период до юни 2028 г. има за цел да осигури време за преквалификация и социална адаптация на близо 150-те действащи кочияши. "Този срок ще помогне на хората в сектора да си намерят нова работа и да пренасочат препитанието си", заяви председателят на градския съвет Джули Менин преди гласуването.

Законопроектът предвижда още възможност за финансови компенсации за притежателите на лицензи. В него е заложена и строга клауза, която изрично забранява на собствениците да продават близо 200-те коня за клане или за други дейности, свързани с конни превози.

Фаталният инцидент, който преля чашата

Въпреки че конните впрягове са неизменна част от Сентрал Парк още от средата на XIX век, изминалият летен сезон се оказа фатален за бъдещето им. Решаващият обрат настъпи през юни, когато 18-годишен турист от Индия загина, след като уплашен кон се отвърза и побягна неконтролируемо през тълпата. Трагедията бе последвана от поредица от други опасни инциденти на пътното платно, както и от случаи на припаднали и починали конете от изтощение и жега.

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След трагичния случай организацията Central Park Conservancy, която управлява най-посещавания градски парк в САЩ, привличащ над 42 милиона посетители годишно, официално подкрепи забраната и обяви, че присъствието на впряговете вече е пряка „заплаха за общественото здраве и безопасност“.

Традиция от Холивуд

Защитниците на правата на животните от години алармират, че конете страдат в градска среда, изложени на екстремни температури, изгорели газове и непрекъснат стрес от автомобилния трафик. От своя страна поддръжниците и Профсъюзът на транспортните работници (TWU) изтъкват, че това е историческо наследство, което осигурява ценни работни места.

От Синдиката вече обявиха, че няма да се предадат безборбено и подготвят съдебни дела срещу решението на Градския съвет.

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Разходката с файтон в Сентрал Парк е сред най-популярните романтични преживявания в Ню Йорк, описвана в десетки класически филми — от „Боси в парка“ с Робърт Редфорд и Джейн Фонда до култови епизоди на „Сексът и градът“. Цените за изживяването започват от 150 долара (около 134 евро) за 45 минути, а при специални поводи като предложения за брак сумите често достигат и няколкостотин долара.

Ако решението бъде потвърдено, Ню Йорк ще се присъедини към редица други световни метрополиси, които вече замениха конните файтони с електрически алтернативи в името на безопасността и хуманното отношение към животните.