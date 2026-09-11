25 г. от 11 септември: Как атентатите дадоха криле на Русия и Китай, променяйки световния ред (ВИДЕО)

11 септември 2001 г. промени световния ред, но не точно поради причината, за която си мислим. Поредицата от 4 съгласувани самоубийствени атентата срещу САЩ от страна на 19 терористи от ислямската военна групировка „Ал Кайда“, отвлекли и разбили 4 пътнически самолета, бе най-големият шок за Съединените щати. Но според The Wall Street Journal това, което промени света по-дълбоко, не бяха самите атаки, а реакцията на Вашингтон - „войната срещу тероризма“.

САЩ затънаха в Афганистан и Ирак в продължение на години. Докато поредните американски администрации изливаха огромни ресурси в Близкия изток, Русия и Китай бързо набираха сила. Вашингтон подцени руската заплаха и не успя да спре навреме агресията на Москва - от Грузия и Крим до пълномащабната война срещу Украйна.

Китай, от своя страна, получи огромен тласък след присъединяването си към Световната търговска организация през декември 2001 г. Американски и европейски компании преместиха производството си в Китай, китайският износ завладя световните пазари, докато в САЩ фабрики затваряха, а редица работни места изчезваха.

WSJ: 9/11 changed the world order — but not quite for the reason we think



The September 11 attacks were the biggest shock to the United States. But according to the WSJ, what changed the world more profoundly was not the attacks themselves, but Washington’s response — the “war… https://t.co/7crs6KulBV pic.twitter.com/oOaziahpDL — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2026

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В крайна сметка това подхрани нарастващото недоволство от глобализацията и международните институции. В САЩ това помогна за издигането на Доналд Тръмп и неговия лозунг „Америка на първо място“, докато в Европа допринесе за възхода на десните и антиглобалистките движения.

Историята

На 11 септември 2001 г. четири отвлечени самолета се разбиха в САЩ. Два от тях се врязаха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк и за по-малко от 2 часа кулите се сринаха до основи. Другите два се разбиха в Пентагона и в открито поле в Пенсилвания, след като в този случай пътниците се опитаха да надделеят над терористите. Смята се, че първоначалната цел е бил Капитолият на САЩ.

25 years ago, the deadliest terrorist attack in history took place



On September 11, 2001, four hijacked planes crashed into the Twin Towers of the World Trade Center and the Pentagon. The fourth plane crashed into a field after passengers attempted to overpower the terrorists.… https://t.co/qxj2yjqzlA pic.twitter.com/TWMjkOPth5 — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2026

Загинаха 2977 души от 77 държави, а хиляди други бяха ранени.

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Изглеждаше, че такава трагедия би трябвало да обедини и да накара света да се замисли. Вместо това последните 25 години бяха белязани от нови войни, терористични атаки и - на пръв поглед - безкрайна скръб.

Това, което шокира целия свят на 11 септември, сега се случва почти всеки ден - в Украйна, в Близкия изток и в Африка. Изглежда, че човечеството все още не се е научило да спре пред лицето на чуждата смърт, коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

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Засилени мерки в Ню Йорк днес

Днес мерките за сигурност в т.нар. Ground Zero (мястото на кулите близнаци) в Ню Йорк бяха засилени. Около мемориала бяха разположени допълнителни полицейски сили, включително снайперисти.

Всички четирима живи бивши президенти на САЩ - Бил Клинтън, Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън - присъстваха на церемонията. На място бе и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Политиците не изнасят речи. Основната част от церемонията е четенето на имената на близо 3000 души, загинали при атаките.

Snipers on rooftops: how the 9/11 ceremony is being secured in New York



Security has been tightened at Ground Zero in New York today. Additional police forces are deployed around the memorial, including snipers.



All four living former US presidents — Bill Clinton, George W.… https://t.co/vUqkiMa9UF pic.twitter.com/rSvfglb3KU — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2026

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