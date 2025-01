Опустошеният от горски пожари Лос Анджелис се сблъска със завръщането на опасните ветрове. Пожарникарите са готови да се борят с евентуални нови пламъци, предизвикани от яростните пориви. Потвърдена е смъртта на най-малко 16 души в резултат на адските пожари, които обхванаха втория по големина град в САЩ в продължение на пет дни, изпепелявайки цели райони, пише БГНЕС.

Въпреки масираните усилия на пожарникарите най-големият пожар се разпространи към престижния Брентууд и гъсто населената долина Сан Фернандо, тъй като в неделя се появиха ветрове със скорост до 80 км в час. Условията ще се влошат драстично, като „екстремното поведение на пожара и животозастрашаващите условия“ ще достигнат своя връх при ветрове със скорост във вторник, 14 януари. Те могат да раздухат пламъците и да разнесат въглени от съществуващите зони на горене в нови райони, предупредиха пожарникарите.

Ситуацията с горския пожар в Лос Анджелис, Калифорния, е напът да се превърне в огромна трагедия. Макар жертвите на огнената стихия да са сравнително малко, щетите са толкова мащабни, че не е съвсем ясно какво ще се случи със стотиците хиляди жители на засегнатите от пламъците райони, чиито домове са напълно разрушени или вече са негодни за живеене. По думите на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм над 12 000 пожарникари се борят с огъня, а Мексико ще изпрати още огнеборци, които да помогнат. До момента се съобщава за най-малко 11 души, които са загинали в пожарите.

Някои холивудски актьори подозират, че горските пожари в Лос Анджелис са предизвикани от подпалвачи, съобщава "Daily Beast". В холивудските групови чатове от няколко дни се носят слухове за подпалвачи, които умишлено подпалват масови пожари в имения на знаменитости. Причината за тях е появата на няколко пожара, разположени в различни краища на града.

Привържениците на подобни теории на конспирацията цитират няколко възможни мотива, които биха могли да ръководят нападателите. Някои сравняват възможните подпалвачи с Луиджи Манджионе, който ликвидира шефа на най-мразената застрахователна компания в Америка. Те смятат, че подпалвачите са водени от омраза към богатството на холивудския елит. Други обвиниха екотерористите за разпространението на огъня.

Няколко известни актьори вече се изказаха за подпалвачите в социалните мрежи, по-специално актьорът Хари Уинклер и актрисата Ивет Никол Браун. Именията им са разположени в различни части на Лос Анджелис. "Имаше два пожара в района, където живея, въпреки че наблизо няма горски пожари. Старите хора казват, че това, за съжаление, се случва, когато някъде избухне пожар. Злите хора започват да палят други пожари, само за да наблюдават бедствието", сподели журналистката Джемел Хил, пише БГНЕС.

Според актуализираните предварителни данни на частната компания AccuWeather Inc. пожарите, които горят в Лас Вегас, Калифорния, вероятно ще причинят щети и икономически загуби на стойност 135-150 млрд. долара, съобщава "Евронюз".

"Тези бързо движещи се, задвижвани от вятъра адски пожари създадоха едно от най-скъпите бедствия в съвременната история на САЩ", заяви главният метеоролог на AccuWeather Джонатан Портър. "Ураганните ветрове изпратиха пламъците през квартали, пълни с домове за милиони долари. Опустошенията, които са останали след тях, са сърцераздирателни, а икономическите щети са зашеметяващи. В перспектива общите щети и икономически загуби от този горски пожар биха могли да достигнат близо 4% от годишния БВП на щата Калифорния", добави Портър.

