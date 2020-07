Скандалната книга на племенницата на Тръмп за американския президент излиза предсрочно

Книгата на Мери Тръмп – племенница на американския президент, ще бъде публикувана следващата седмица. Тя излиза две седмици по-рано от очакваното, съобщи издателят "Саймън и Шустър", цитиран от CNN.

Книгата представя президента като "развален човек" със "смъртоносни недостатъци", който "заплашва здравето, икономическата сигурност и социалното устройство в света", написа издателят в своя уебсайт, предаде БГНЕС. Мери Тръмп остава впримчена в правна битка, свързана с подписано от нея споразумение за поверителност. Каквото и да е решението на съда, обаче, това няма да повлияе на издаването на книгата.Поради голямото търсене и изключителния интерес към тази книга, тя ще бъде пусната на пазара на 14 юли 2020 г., заявиха издателите. Преди дни Апелативният съд на щата Ню Йорк отмени забраната да бъде публикувана книгата "Твърде много и никога не е достатъчно: Как моето семейство създаде най-опасния човек в света" (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man). Планираше се тя да бъде пусната в продажба на 28 юли и се очаква да се превърне в бестселър. Съдът взе под внимание факта, че издателската къща "Саймън и Шустър" вече са отпечатали около 75 000 екземпляра от нея.Издателят публикува задната корица на книгата за първи път в понеделник. На нея е отпечатан откъс, в който се казва, че "днес Доналд е такъв, какъвто е бил на три години: неспособен да расте, да учи или да се развива, неспособен да контролира емоциите си, отговорите си или да възприема и синтезира информация".Мери пише и за бащата на президента - Фред, който го е "тероризирал". "Доналд е изтърпял лишения, които ще го бележат за цял живот", твърди Мери.Когато съществуването на книгата беше разкрито миналия месец, по-малкият брат на президента Робърт предприе правни действия, за да спре публикуването ѝ. Той подкрепи своето искане с аргумента, че през 2001 г. подписано споразумение, според което се забранява да се разпространява информация за семейството. Адвокатът на Мери заяви, че президентът и семейството му се опитват да попречат да излезе книгата, в която ще бъдат разкрити въпроси "от извънредно значение за обществеността", тъй като не искат хората "да научат истината". От издателската къща пък заявиха, че не са били информирани за каквито и да е споразумения, подписвани от Мери Тръмп и не са длъжни да носят отговорност за възможни нарушения на договореностите от страна на автора. Според изтекла в американските медии информация, в книгата си Мери Тръмп разказва за своето участие в разследване на вестник The New York Times, което твърди, че с помощта на данъчни схеми Доналд Тръмп е присвоил повече от 400 млн. долара от бизнеса на баща си Фред Тръмп в областта на недвижимите имоти.