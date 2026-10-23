Теч от телефона на зетя на Тръмп: Тайна стратегия за влияние с три държави, наливащи милиарди в сметки на Джаред Къшнър

Нидерландските разузнавателни служби са проникнали в телефона на зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, и са наблюдавали как той осъществява достъп до банкова сметка в Дубай, в която са се намирали стотици милиони долари, постъпили от банка в Азербайджан, твърди се в нова книга. Твърдението произтича от откъс от „Принцове и крадци“ („Princes and Thieves“) на разследващия журналист Матю Коул, посветена на Къшнър и президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед.

Коул твърди, че източник, който той смята за надежден, му е казал през пролетта на 2020 г., че от сметката са се прехвърляли големи суми към други лица, сред които военен лидер, наемник и бивш наемен убиец. Заглавието на откъса посочва, че преводите са възлизали на общо над 700 милиона долара и че общо няколко банкови сметки с милиарди долари по тях са свързвали зетя на Тръмп и бивш старши съветник с Израел, ОАЕ и Саудитска Арабия.

„Историята звучи абсурдно, казах на източника си. И все пак. Шест месеца по-късно се озовах в разговор с друг човек за правителството на ОАЕ и използването от негова страна на наемници в конфликти в Близкия Изток и Африка, когато на шега попитах дали знае нещо за Къшнър и банкови преводи от сметка в ОАЕ. Познатият ми замлъкна. После отговори: „Да"", разказва Коул, чийто откъс е цитиран от Vanity Fair.

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Историята: руски агент от ГРУ сменя страната, нидерландците откриват чрез него скрийншоти от телефона на Къшнър

През следващите четири години авторът разбрал, че някъде в края на 2017 г. Службата за отбранително разузнаване и сигурност на Нидерландия (MIVD) е направила шокиращо откритие. Агент на Главния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (ГРУ) - хакер от „тъмната мрежа“, специализирал се в откраднати банкови данни - пътувал към Обединеното кралство за шпионска мисия. Нидерландците се обърнали към британското правителство с молба за разрешение да го задържат при пристигането му. Британските власти се съгласили.

Когато руският гражданин пристигнал в Англия, нидерландците го информирали, че има два варианта - или да работи за тях срещу ГРУ, или британците да го арестуват. Веднъж попаднал в ареста на британското правителство, агентът е щял да бъде обвинен в шпионаж. При присъда би прекарал години в британски затвор. Руснакът избрал да смени работодателя си.

По-късно същата година руският агент предоставил на нидерландските шпиони достъп до един от най-чувствителните източници на ГРУ. Хакерски и кибер екип на ГРУ в Ростов управлявал отдалечен сървър, на който съхранявал част от плячката си. Докато претърсвали тези тайни файлове, нидерландците нещо удивително - екранни снимки от iPhone-а на Джаред Къшнър.

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В Хага хакерският екип на MIVD се опитал да проследи как руснаците са проникнали в iPhone-а на Къшнър. Зетят на Тръмп, който понастоящем е активен негов пратеник за Близкия изток и Украйна, притежавал най-новия по това време модел – iPhone X. Пуснат на пазара през ноември 2017 г., той разполага с Face ID – най-модерна функция за сигурност. Нидерландският екип се опитвал да отключи входната врата на телефона, когато му хрумнало, че руснаците може би са намерили отворен прозорец, през който да проникнат. Хипотезата им се оказала вярна.

Снимка: Джаред Къшнър, president.gov.ua

В началото на 2018 г. MIVD открила уязвимост в iPhone-а, която им дала достъп. Уязвимостта обаче не била съвършена. Някои зловредни програми позволяват на хакера да превърне телефона на жертвата в микрофон и видеокамера, да включва или изключва телефона, както и да извлича и добавя файлове. Нидерландското решение не осигурявало такова ниво на достъп. Вместо това, когато Къшнър използвал телефона, те можели да виждат екрана му. Почти веднага след като проникнала в системата, разузнавателната служба започнала да записва всеки кадър от екрана на Къшнър, докато той го използва, съхранявайки собствения си архив от наблюдения на вътрешните си компютърни сървъри.

Докато наблюдавали телефона, те открили че Джаред Къшнър го използва, за да влезе в банкова сметка в ОАЕ. Когато нидерландските шпиони вече имали достъп до телефона, по сметката били постъпили стотици милиони долари от банка в Азербайджан. Първоначалната им оценка била, че банковата сметка е свързана с правителството на тази страна, разказва Коул в книгата си.

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Президентът на ОАЕ, Мохамед бин Салман и Къшнър: тайният фонд за администрацията на Тръмп

За хакерите от MIVD банковата сметка се превърнала в разузнавателна загадка с нотка на руска конспирация. Малко повече от година след началото на първия президентски мандат на Тръмп MIVD разполагала само с част от картината. Тогава Къшнър, президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед и настоящият саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман се срещнали в подходящ момент. Бин Салман искал да стане престолонаследник, Бин Зайед искал да провали ядреното споразумение на Барак Обама с Иран, а Къшнър искал и двамата да му помогнат да принуди палестинците да сключат споразумение, което Израел би приел. Въпреки общоприетото мнение за богатството му, Къшнър не е бил напълно финансово независим от родителите си, а семейният бизнес, Kushner Companies, е бил изправен пред падеж на заем от 1 милиард долара, свързан с престижния им имот – офисната сграда на 666 "Пето авеню" в Манхатън.

В началото на първия мандат на администрацията на Тръмп Бин Салман и Бин Заейд предложили да финансират таен фонд, предназначен да подпомогне новата администрация в постигането на целите ѝ във външната политика. Идеята била да се помогне за финансирането на обещаната от Тръмп стена между Мексико и САЩ например - в опит да се осигури втори мандат за него в Белия дом. Двамата арабски монарси първоначално обсъдили с Къшнър възможността да инвестират над 10 милиарда долара в тази инициатива. В рамките на няколко месеца обаче, докато Бин Зайед натискал администрацията на Тръмп да подкрепи усилията на Бин Салман да стане престолонаследник и бъдещ крал на страната си, идеята за по-широкообхватен „червен фонд“ за външна политика се провалила.

Вместо това Бин Салман и Бин Зайед първоначално, а след това само Бин Зайед, превели поне 2 милиарда долара в поне две банкови сметки на Къшнър. Не е ясно как членовете на кралските семейства са организирали общите си плащания в размер на 2 милиарда долара, но на практика са си разделили разходите.

Банковата сметка, наричана в материала „Алфа“, се намирала във First Abu Dhabi Bank – най-голямата банка в ОАЕ, и се контролирала от брата на Мохамед бин Зайед - Тахнун бин Зайед, който заемал поста председател на банката. От 2017 г. насам саудитците и емирствата превели около 750 милиона долара по сметката „Алфа“. Тя щяла да се използва като фонд за външна политика. Тези средства щели да бъдат контролирани и частично управлявани от Къшнър и Бин Зайед, които, в усилията си да сключат голяма сделка за прекратяване на израелско-палестинския конфликт, вярвали, че картата на региона трябва да бъде преначертана, пише в книгата на Матю Коул.

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„Джаред търсеше преки пътища в дипломацията си“, заявява източник, запознат със сделката на ОАЕ с Къшнър. Този човек е провел разговори както с висши представители на ОАЕ, така и с израелски длъжностни лица относно тайното финансово споразумение между Къшнър, ОАЕ и, поне в началото, Саудитска Арабия. „Джаред обеща на Мохамед бин Зайед, че ще прокара техните интереси пред Тръмп, ако те участват във фонд. Искаше нормализиране на отношенията с Израел, за да може бизнесът да потръгне“, добавя източникът. Тайният фонд – обща сума пари за дипломатически цели, които не се отразяват в отчетите – е често срещана форма на корупция в правителствата на арабските държави от Персийския залив, обяснява още той: „Емирствата и саудитците правят това веднъж годишно. Един-два милиарда не са нищо за тях, а ако това им донесе желаното, парите са добре похарчени".

Снимка: Мохамед бин Зайед, Getty Images

Сметката „Алфа“ изглеждала като източник на финансиране за правителствена програма на ОАЕ, чрез която Бин Зайед изплаща заплатите на своите бюрократи или финансира държавни училища. Но начинът, по който парите постъпвали в сметката, и лицата, през които преминавали, разкриват, че тя е била предназначена да остане тайна – по-скоро като незаконна схема, като се има предвид, че се управлявала отчасти от старши съветник на президента на Съединените щати.

Нидерландските шпиони, които наблюдавали сметката, казват, че цялата сума е била изпратена от банка в Азербайджан в американски долари. Азербайджан играе уникална роля в изпирането на пари, пише Коул. Централната му банка поддържа високи нива на щатски долари в резервите си, но не спазва най-високите стандарти за банкова прозрачност. В резултат на това азербайджанските банки имат утвърдени, но нерекламирани практики да служат като междинни пунктове за големи преводи, при които чуждестранна валута се обменя срещу равностойна сума в долари. Срещу такса от около 6 до 7 процента от сумата на трансакцията някои азербайджански банки приемат превод от клиент, който желае да прехвърли саудитски риали или дирхами от ОАЕ на обща стойност стотици милиони долари. Клиентът от Саудитска Арабия или ОАЕ изпраща парите до азербайджанската банка, която след това използва друга вътрешна банкова сметка, за да преведе еквивалента в щатски долари до посочената от клиента дестинация. За одиторите тази „сенчеста“ търговия е неразпознаваема.

Повърхностен одит, какъвто нидерландците се опитали да направят, докато следели iPhone-а на Къшнър, не разкрил нищо повече от просто банкова сметка, свързана с азербайджанското правителство, която е изпратила стотици милиони долари към сметка в Дубай. Но имало и друг аспект на сметката „Алфа“, който службата не е можела да види или разбере – такъв, който помогнал да се разкрие тайната цел на парите. Къшнър не бил собственик на банковата сметка във First Abu Dhabi Bank. Той е бил упълномощен да разполага със сметка, управлявана и притежавана от благотворителна организация от ОАЕ.

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Пари за тайни военни операции на ОАЕ в чужбина

Когато Бин Зайед и Бин Салман за първи път започнали да внасят средства в сметката „Алфа“ през 2017 г., фондацията „Ватани Ал Емарат“ – благотворителна организация, финансирана от правителството на ОАЕ – се ръководела от Дхерар Белхул ал-Фаласи. Ал-Фаласи е технократ, тогава член на Федералния национален съвет, както и приятел на един от най-близките съветници на Бин Зайед. В резултат на това Ал-Фаласи и фондация „Ватани“ имали и втора мисия. Благотворителната организация била използвана като прикритие за прехвърляне на средства в подкрепа на тайните военни и разузнавателни операции на страната в чужбина. Под прикритието на „Ватани“ Ал-Фаласи спомогнал за осъществяването на тайните програми на ОАЕ за закупуване на оръжие, разкрива поверителен източник, който имал пряко знание за програмата. Той казва, че емирствата са смятали, че статутът на програмата като благотворителна организация намалява вероятността международните ѝ трансакции да бъдат подложени на проверка, следователно това е било полезно прикритие за финансирането на тайните войни на Бин Зайед и брат му.

Мохамед и Тахнун направили Къшнър съподписчик по сметката „Алфа“ при „Ватани“. Като такъв, Джаред Къшнър имал достъп до нея и теоретично можел да извършва трансакции, но технически това не била неговата сметка.

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Бил ли е длъжен Къшнър да разкрие сметката в САЩ?

Къшнър не е представлявал държавна структура, а е бил контролиран единствено от своя тъст Доналд Тръмп, който, според четирима висши служители от администрацията му, не е бил осведомен за никакво президентско разрешение, даващо право на Къшнър да има достъп до банкова сметка на чуждестранно правителство. Адвокатът на Къшнър обаче заявява, че клиентът му не е сключвал никакви споразумения или договорености с лидери или длъжностни лица в чужди държави, които да не са били одобрени от президента на Съединените щати и да не са били в най-добрия интерес на САЩ.

Независимо дали е бил собственик, или не, Джаред Къшнър е бил длъжен съгласно разпоредбите на федералното правителство и Данъчната служба да разкрие достъпа си до сметката. Освен ако не е бил разкрит пред правителството на САЩ, одобрен от него и отчетен в данъчните му декларации, достъпът му до сметката може да е нарушил американското законодателство.

Адвокатът на Къшнър отрича клиентът му да е имал каквато и да е информация за или връзка с Ал-Фаласи, благотворителната организация „Ватани“ или банкова сметка в ОАЕ. Адвокатът казва, че клиентът му е спазил всички законови изисквания при взаимоотношенията си с чужди правителства.

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Снимка: Мохамед бин Салман, Getty Images

Още една сметка за Къшнър: стотици милиони в Израел

В допълнение към банковата сметка „Алфа“, Бин Зайед е превел пари в поне още една сметка, предназначена за Къшнър. Към пролетта на 2018 г. престолонаследникът е превел около 1 милиард долара в Израел, през Азербайджан, за Къшнър. Тази сметка е наричана в материала „Бета“. Не е ясно как израелският премиер Бенямин Нетаняху за първи път е разбрал за парите на Бин Зайез за Къшнър, но човек, запознат със сметката „Бета“, казва, че премиерът е насърчил Къшнър да депозира парите в Израелската централна банка - в сметка, която би изглеждала като правителствена. Не е ясно също така как Къшнър е използвал парите, които ОАЕ са депозирали за него в сметката „Бета“, но според лицето, запознато с парите, те са били предназначени за лична полза на Къшнър.

Но както и при „Алфа“, има улики в начина, по който се управлявала сметката „Бета“. Централната банка на Израел не управлява лични сметки. Банката съхранява и превежда само държавни средства. Сметките на правителството използват двойна ключова система, която изисква две упълномощени лица да извършват преводи от сметката като механизъм за контрол. Нетаняху е изисквал от Къшнър да го информира, преди да извършва каквито и да било трансакции от сметката „Бета“.

За да постигне това, Къшнър предавал съобщенията си чрез посланика Дейвид Фридман, който често се срещал с Нетаняху. С парите в Централната банка би било трудно, ако не и невъзможно, да се установи връзка между плащането на Бин Зайед и Джаред Къшнър.

Не е ясно дали шпионите в Нидерландия са имали някакви сведения за сметката „Бета“. Посланик Фридман отрича да е имал каквато и да е информация или да е участвал в предоставянето на пари от ОАЕ на Къшнър, както и че е предавал съобщения от името му. „Не знам абсолютно нищо за нито едно от тези твърдения“, заявява той. "А конкретните твърдения за мен или за предполагаемото ми участие в тази предполагаема схема са 100% неверни“. Адвокатът на Къшнър също заявява, че клиентът му „няма представа“ за такава сметка. Той настоява, че „такива сметки няма и никога не е имало".

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Очевидно Къшнър е бил изправен пред предизвикателството да прехвърли пари от сметката „Бета“ в Израел към други сметки, където да има достъп до средствата, без да може да бъде проследен. Човек, който е работил с него за прехвърлянето на парите извън Израел, казва, че голяма част от тях са отишли в банкови сметки в Кипър, преди да бъдат прехвърлени другаде.

По време на тайното финансово споразумение на Къшнър с Мохамед бин Зайед той помогнал за договарянето на трета, напълно отделна сметка. Като част от тогавашното тайно затопляне на дипломатическите отношения между Израел и ОАЕ, Къшнър помогнал за сключването на споразумение, съгласно което Израел е щял да подпомогне защитата на ОАЕ в случай на мащабна иранска военна атака. ОАЕ обаче трябвало да покрият разходите за спешната отбрана и правителството тайно извършило още един превод към Централната банка на Израел. Това било нещо като резервен фонд за отбрана за „черни дни“.

Взети заедно, трите сметки представлявали тайна външнополитическа стратегия, договорена от Къшнър с лидерите на Израел, ОАЕ и Саудитска Арабия.

Въпреки че длъжността на Джаред Къшнър като старши съветник на президента беше безвъзмездна, той бе официален държавен служител. Не само че длъжността му изисква финансово разкриване съгласно етичните правила, но и всяка година, през която работи в Белия дом, той е трябвало да попълва както публичен, така и поверителен финансов формуляр, известен като „Доклад за публично финансово разкриване на персонала на изпълнителната власт“. Тъй като е имал достъп до класифицирана правителствена информация, Къшнър е бил длъжен да разкрие всяка банкова сметка, към която има право на подпис или бенефициентски достъп.

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Очевидното предателство на Къшнър спрямо общественото доверие обаче отива по-далеч от това, че той не е разкрил тайната сметка „Алфа“ в ОАЕ или сметката „Бета“ в Израел. Като му предоставили достъп до около 2 милиарда долара, независимо от това как са били използвани парите, Бин Зайед и Бин Салман са плащали за влиянието му в рамките на правителството на САЩ. Всяко негово усилие да повлияе на политиката на САЩ, което произтича от чуждестранно правителство, предоставило му пари, би го превърнало в агент на чужда държава. Американското законодателство изисква гражданите, които лобират от името на чужда държава, да декларират пред Министерството на правосъдието себе си и държавата, за която работят.

Бивш прокурор казва, че ако Къшнър е обещал нещо на Бин Зайед и Бин Салман в замяна на парите, които те са му предложили – дори и да е било само да говори с тъста си - той може да е нарушил федералните закони за подкуп, както и закона за чуждестранните агенти. Адвокатът му отрича, че Къшнър е нарушил каквито и да било закони, докато е работил в Белия дом, съобщава Vanity Fair.

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