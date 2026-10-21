The Atlantic: Доналд Тръмп-младши е против войната в Иран

Доналд Тръмп-младши на практика се противопоставя на войната на баща си с Иран, твърди The Atlantic.

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Изданието пише, че според наследника на американския президент, започването на военни действия предава обещанието на Тръмп да избягва нови конфликти в Близкия изток. Според доклади, той е изразил притесненията си директно на баща си, но отказва да го критикува публично.

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Припомняме, че Тръмп се хвалеше в предизборната си кампания, че е единственият президент, който не е започнал война. Той визираше първия си мандат - между 2016 и 2020 година, когато бе начело на САЩ.

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